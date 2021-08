Venerdì 6 agosto, alle ore 21, al Parco ai Molini di Pasiano di Pordenone (anche in caso di maltempo), appuntamento in collaborazione con Ortoteatro.



Per Incontri al Parco ai Molini, il Sistema Bibliotecario Tagliamento Sile organizza la serata 'Attraverso l'acqua', reading con Alessandro Venier accompagnato dall'armonica suonata da Willy Mazzer e dai suoni di Simone Cipriano, per una produzione Bottega Errante.



Ogni creatura è un’isola di fronte all’oceano. Ogni storia lungo il fiume è una storia da attraversare.



“Attraverso l’acqua” è un viaggio dalla sorgente alla foce di tutti i fiumi del mondo. Ma anche di pozze d’acqua nel deserto e grandi distese oceaniche.



Lungo il percorso si incontreranno storie di Conrad e Stevenson, Rumiz e Springsteen, Larsson, Hemingway, Carver, Magris, Erri De Luca.



In questo viaggio immaginario dall’Isonzo al Tagliamento, dall’Okavango al Mississippi fino al Mekong, le narrazioni e letture di Alessandro Venier si intersecano all’armonica di Willy Mazzer e ai suoni di Simone Ciprian per restituire atmosfere d’acqua, poesie e metafore, simboli, sorgenti e foci di itinerari fisici o immaginari, reali o onirici.