Viaggio dentro la musica degli Invisible Wave

Nei primi tre eventi di questa serie di incontri, organizzati e condotti da Guido Tonizzo (coach, scrittore-autore, musicista) e Cristina Spadotto (cantautrice, musicista e poetessa) insieme a vari ospiti, c’è sempre stata una preziosa “ciliegina sulla torta”: la presenza del progetto artistico musicale (di cui Guido e Cristina fanno parte insieme a Stefania Della Savia e Alberto Zenarolla) Invisible Wave. Questa band si presta particolarmente a creare la giusta atmosfera in serate come queste: a partire dal nome stesso che significa “Onda invisibile”. Come spiega il fondatore del progetto, Guido Tonizzo, l’onda invisibile è “una metafora del senso della vita, quel qualcosa che non si vede, ma talvolta si percepisce ed unisce tutto e tutti. Quell’onda, quella frequenza, quell’ignoto che la musica riesce ad avvicinare a noi in modo forse ancora più profondo delle parole”.



Ed è così che, tra un ospite e l’altro, tra una serata e l’altra, le canzoni degli Invisible Wave aiutano a porsi nuove riflessioni (come il loro primo singolo esistenziale “Call my name” o la intensa “Moments of real life”). Notizia recentissima è la pubblicazione del loro nuovo EP, intitolato Stay Safe, contenente brani inediti tra cui quelli appena citati, che spaziano dai temi spirituali, alla ricerca interiore, ad argomenti d’attualità come il tema della comunicazione mediatica nelle sue sfaccettature.



E’ possibile acquistarne la versione digitale online, ad esempio qui ( http://bit.ly/staysafeitunes ) o la copia fisica presso il sito dell’editore Nexus Edizioni ( https://shop.nexusedizioni.it/products/invisible-wave-stay-safe-ep ) o ai loro concerti: il prossimo sarà proprio la sera del 15 febbraio, in versione acustica e con ospite Moreno Simonin, per una serata tra musica e riflessioni, presso La Girada di Udine. Li troverete anche, naturalmente, al quarto evento sul senso della vita, il 27 febbraio alle 18 all’Angolo della musica. Gli Invisible Wave sono: Guido Tonizzo (voce, pianoforte-tastiere, autore e compositore); Cristina Spadotto (chitarra e cori); Stefania Della Savia (basso e cori); Alberto Zenarolla (batteria e cori).