Viaggio in musica attraverso le emozioni

Il secondo appuntamento del Festival BieleStele 2021, dal titolo Dalla lirica romantica alle songs americane: un viaggio attraverso le emozioni, è previsto per sabato 11 settembre alle ore 20:45 presso la corte esterna del Castello di Colloredo di Monte Albano.

Protagonista del concerto sarà il Duo Paul Hindemith (Gian Marco Solarolo all'oboe e Cristina Monti al pianoforte), che in oltre trent'anni di attività ha tenuto concerti presso importanti sedi in Italia e all'estero. Il duo nasce dal proponimento di diffondere e valorizzare la letteratura cameristica dedicata all'oboe e al corno inglese, strumenti che - grazie ai compositori del XX° secolo - sono protagonisti di una rinnovata fortuna.

Musiche di Mendelssohn, Joplin, Bernstein e Gershwin.

Il concerto è realizzato con il patrocinio ed il sostegno della Comunità Collinare del Friuli Venezia Giulia e del Comune di Colloredo di Monte Albano.

Sponsor privato della rassegna è la ditta F.A.R. - Fonderie Acciaierie Rojale.



In caso di maltempo il concerto si terrà all'interno del Castello. Ingresso libero con posti limitati: per prenotazioni e-mail a segreteria@comune.colloredodimontealbano.ud.it

oppure chiamare il n. 0432 889 858.