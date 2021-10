Viaggio interstellare alla scoperta di 60 anni di fantascienza a Trieste

“Ieri, oggi e domani: sessant’anni di fantascienza a Trieste”. All’interno della 21^ edizione, in programma dal 27 ottobre al 3 novembre, Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato ai mondi della fantascienza e delle meraviglie del possibile presenta una giornata interamente dedicata agli scrittori giuliani di fantascienza e alla letteratura locale di genere. Sabato 30 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.30 al Café Rossetti di Largo Gaber, 1 a Trieste, ci si imbarcherà per un viaggio interstellare alla scoperta dell’universo dei FantAutori triestini o, nel caso di Massimo Pandolfi, legati al Festival fin dalle prime edizioni, frequentate nel 1964 e 1965. Introdotti e coordinati da Fabio Pagan, giornalista e divulgatore scientifico, interverranno gli scrittori Filippo Rossi, autore di “Dune. Tra le sabbie del mito” (editore NPE), Roberto Furlani, curatore del volume “FantaTrieste” di Aa.vv (editore Kipple Officina Libraria), Massimo Pandolfi, creatore di “Antologia dell’invisibile e altre meraviglie” a cura di Silvia Milani (In.edit Edizioni) e infine Andrea Martinis con “C'era una volta... Triestewood” (editore Bora.La).



Il programma completo

Alle ore 10.00 in un incontro dal titolo “La Trieste del futuro un poco tanto americana” a presentare il libro “C'era una volta... Triestewood” (Bora:La) – moderati dal giornalista musicale e scrittore Ricky Russo - saranno l’autore Andrea Martinis, che fin da bambino coltiva la passione per il cinema e l’editore Diego Manna, autore di libri e giochi su Trieste e il suo dialetto. Nel libro, ambientato nella Trieste del 2039. Eric, triestino in declino, richiama in città il suo vecchio compare di bevute Furio, per aiutarlo a liberare la città, andata nelle mani dell’industria cinematografica americana che ne ha snaturato l’identità.“Oltre a ciò che non si vede” (dalle ore 10.45) è il titolo della presentazione dell’“Antologia dell’invisibile e altre meraviglie” di Massimo Pandolfi (In.edit Edizioni). Ospiti dell’incontro assieme all’autore, scrittore di saggi nell'ambito della letteratura fantastica e di fantascienza, saranno l’illustratore Hernan Chavar, la curatrice del volume Silvia Milani, l’editore Claudio Franzoni e lo scrittore Maico Morellini, vincitore del premio Urania 2010 e del Premio Italia 2019 come miglior romanzo fantasy che dialogheranno con Fabio Pagan sulla silloge di racconti e altri scritti sui molti versanti della fantascienza e del fantastico naturalistico, tra zoologia e botanica, pubblicate da Pandolfi, naturalista, ricercatore e docente dell’Università di Urbino, nell’arco di sei decenni (più alcuni inediti).Alle ore 11.30 si parlerà di “Fantascienza di confine” illustrando i contenuti del volume “FantaTrieste” di Aa.vv (editore Kipple Officina Libraria) con il curatore Roberto Furlani, finalista ai principali concorsi del settore, tra cui il Premio Italia, il Premio Alien e il Premio Courmayeur e fondatore della rivista telematica “Continuum” e gli autori Lorenzo Davia, vincitore del Premio Viviani 2019 e finalista al Premio Urania, al Premio Italia e al Premio Vegetti e Fabio Aloisio, aggiudicatosi il premio Urania Short 2019 e terzo al Premio Viviani 2020. Dieci storie di fantascienza triestina, dieci essenze di una città che respira il futuro e il limite come forse nessun altro luogo in Italia poiché naturalmente permeata da una vocazione fantascientifica, in quanto essa stessa città di confine. Modera lo scrittore di fantascienza e fantasy Fabio Novel, collaboratore del Delos Network.“La fantascienza lisergica” sarà infine al centro (alle ore 12.15) della presentazione del libro dedicato al fenomeno cinematografico del momento, “Dune. Tra le sabbie del mito” di Filippo Rossi (editore NPE). Raimondo Pasin, pittore, fumettista, scenografo, grafico, incisore e illustratore e Simonetta Cusma, artista e insegnante di Arte e immagine converseranno con Rossi, creatore di Living Force Magazine, vincitrice del Premio Italia 2013 e 2016 come Miglior Fanzine italiana di science fiction e consulente alla traduzione dei romanzi ufficiali di Star Wars nella collana Oscar Fantastica. Nel saggio di Rossi, ambiente e personaggi, storia e avventura di questo autentico mito letterario vengono affrontati per la prima volta in modo analitico.Ingresso libero con Green Pass.

“Ieri, oggi e domani: sessant’anni di fantascienza a Trieste”.

Viaggio interstellare in 4 stazioni (spaziali) attraverso gli eoni del tempo alla scoperta dell’universo dei FantAutori triestini e della produzione letteraria locale di genere.

Introduce e coordina Fabio Pagan, giornalista e divulgatore scientifico

Ore 10.00 “La Trieste del futuro un poco tanto americana” - Presentazione del libro “C'era una volta... Triestewood” di Andrea Martinis (editore Bora.La) - moderatore: il giornalista musicale Ricky Russo, vincitore del premio letterario “Salva la tua lingua locale” - ospiti: l’autore Andrea Martinis e l’editore Diego Manna, autore di libri e giochi su Trieste e il suo dialetto.

Trieste, 2039. Eric, triestino in declino, richiama in città il suo vecchio compare di bevute Furio, da anni ritiratosi in meditazione in un monastero in Grecia, con una richiesta di aiuto: la città è nelle mani dell’industria cinematografica americana che ne ha snaturato l’identità. Riuscirà a ripristinare la Triestinità, o dovremo abituarci a vedere al cinema titoli come “L’ammutinamento dell’Ursus”, “Un tram chiamato desiderio” e “Gangs of Largo Barriera”?

Ore 10.45 “Storie di natura fantastica e dintorni” - Presentazione del libro “Antologia dell’invisibile e altre meraviglie” di Massimo Pandolfi, a cura di Silvia Milani (In.edit Edizioni) - moderatore: lo scrittore Maico Morellini, vincitore del Premio Urania 2010 e del Premio Italia 2019 - ospiti: l’autore Massimo Pandolfi, naturalista e scrittore, autore di racconti e saggi nell'ambito della letteratura fantastica e di fantascienza, e la curatrice del volume Silvia Milani.

Una silloge di racconti e altri scritti sui molti versanti della fantascienza e del fantastico naturalistico. Storie di zoologia e botanica, creature dell’immaginario e del nostro passato antropologico pubblicate nell’arco di sessant’anni (più alcuni inediti). Il tutto, impreziosito dalle evocative illustrazioni di Hernàn Chavar.

Ore 11.30 “Fantascienza di confine” - Presentazione del libro “FantaTrieste” di Aa.vv a cura di Roberto Furlani (editore Kipple Officina Libraria) - moderatore: lo scrittore di fantascienza, spionaggio e fantasy Fabio Novel, collaboratore del Delos Network - ospiti: il curatore Roberto Furlani, scrittore e fondatore della rivista telematica “Continuum”, e gli autori Lorenzo Davia, vincitore del Premio Viviani 2019, e Fabio Aloisio, premio Urania Short 2019.

Risulta quasi naturale che Trieste sia permeata da una vocazione fantascientifica, in quanto essa stessa città di confine. Non tanto geografico, quanto uno spartiacque tra due aree del sapere che la impreziosiscono esattamente alla stessa maniera nella quale impreziosiscono la fantascienza. Dieci storie di fantascienza triestina, dieci essenze di una città che respira il futuro e il limite come forse nessun altro luogo in Italia.

Ore 12.15 “La fantascienza lisergica” - Presentazione del libro “Dune. Tra le sabbie del mito” di Filippo Rossi (editore NPE) - moderatori: Raimondo Pasin, pittore, fumettista, scenografo, grafico, incisore e illustratore, e Simonetta Cusma, artista e insegnante di Arte e immagine - ospite: l’autore Filippo Rossi, creatore di Living Force Magazine, vincitrice del Premio Italia 2013 e 2016 come miglior fanzine italiana di science fiction e consulente alla traduzione dei romanzi ufficiali di Star Wars nella collana Oscar Fantastica.

Ambiente e personaggi, storia e avventura di un mito letterario vengono affrontati per la prima volta in modo analitico da questo saggio. Dopo anni di preparazione, il volume di Filippo Rossi segue le messianiche tracce tra le dune di Paul “Muad’Dib” Atreides e dei suoi figli per comprendere l’ossessione e distinguere le visioni dai miraggi nascosti nelle sabbie.

Ingresso libero con Green Pass.