Un viaggio sentimentale nella musica delle corti seicentesche dall’Inghilterra all’Italia attraversando la Spagna sarà proposto venerdì 28 agosto alle 20.30 al Teatro Verdi di Gorizia, nell’ambito della rassegna Verdid’estate. Romina Basso, mezzosoprano, sarà affiancata da Alberto Mesirca, alla chitarra classica e barocca, e da Walter Mramor, voce recitante, in Se la musica fosse il cibo dell’amore. La scaletta comprende musiche di Henry Purcell, Gerolamo Frescolbaldi, Claudio Monteverdi, Gaspar Sanz, Josè Marin, Juan Hidalgo. La serata sarà l’occasione per ascoltare un percorso musicale molto accattivante tra le corti europee del XVII secolo, attraverso l’esecuzione di songs (inglesi), canzonette (italiane) e tonos (spagnoli) vocali e brani strumentali creati da alcuni tra i più rappresentativi compositori dell’epoca. La musica come nutrimento dei sentimenti umani è il leit motiv che unisce tutti i brani e si sviluppa nell’intero programma: amore, passione, odio, tormento, gelosia, melanconia e orgoglio sono solo alcuni dei tratti narrati con puntuale adesione agli stilemi musicali dell’epoca. Voce e chitarra dialogano tra loro con la maestria di due interpreti di fama internazionale e accompagnano gli ascoltatori in un viaggio sonoro di immediata comprensione, anche attraverso letture scelte per l’occasione.



Per tutti gli spettacoli di Verdid’estate è previsto un biglietto unico di ingresso a 3 euro, che potrà essere prenotato tramite il form a cui si può accedere con l’apposito link sul sito del Teatro (http://www1.comune.gorizia.it/teatro/) o acquistato a partire da due giorni prima dello spettacolo in biglietteria dalle 17 alle 19 (esclusi sabato e domenica), oltre che dalle 19 alle 20 la sera stessa della rappresentazione. Per lo spettacolo di venerdì 28 agosto le prenotazioni saranno aperte fino a martedì 25, poi la biglietteria sarà aperta mercoledì 26 e giovedì 27. La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria: non sarà possibile prenotare via mail o al telefono. Per consentire lo svolgimento della rassegna in sicurezza, gli spettatori avranno a disposizione 80 posti, tutti in Platea, in modo da consentire il distanziamento. Sarà obbligatoria la mascherina fino al momento in cui gli spettatori saranno seduti al loro posto e saranno forniti gel disinfettanti per le mani.