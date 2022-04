Videocinema, a Pordenone la premiazione online

Domenica 10 aprile onair la premiazione della 38° edizione del Concorso Internazionale di Multimedialità "Videocinema&Scuola", promosso da Centro Iniziative Culturali Pordenone e Presenza e Cultura. Il Concorso, patrocinato da Ms Marija Pejčinović Burić, Segretario Generale del Consiglio d’Europa, è realizzato con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, Fondazione Friuli, nonché la collaborazione del centro culturale Casa dello Studente Antonio Zanussi e Electrolux.



Anche quest’anno tantissimi gli studenti di tutta Italia, e non solo, che hanno partecipato con le loro produzioni, per testimoniare che esprimersi attraverso il video e il cinema è sempre un’esperienza stimolante e aiuta a crescere. Sono circa 90 le opere in gara, arrivate dalle province italiane di Andria e Trani, Bari, Belluno, Bologna, Caltanissetta, Catania, Chieti, Frosinone, Isernia, Massa e Carrara, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pordenone, Ravenna, Roma, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Venezia. Inoltre sono arrivati dei lavori anche dalla Russia e dalla Svizzera.



Appuntamento dunque domenica 10 aprile alle 10 online per la cerimonia di premiazione. L’evento sarà anche questa volta condotto dai Papu – Andrea Appi e Ramiro Besa – protagonisti di una cerimonia fortemente interattiva con i vincitori connessi. Info:Il premio del Centro Iniziative Culturali Pordenone - Sezione Università, va ad Anastasia Trosnova di San Pietroburgo (Università di San Pietroburgo – Dipartimento di Computer Grafica e Design) per l’opera “Can u see me?”.L’ansia è qualcosa di più profondo e indeterminato della paura ed è più insinuante e insidiosa. Il lavoro d’animazione realizzato da Anastasia Trosnova con grande maestria ne offre visivamente percezione. E però probabilmente quella rappresentata non è solo l’ansia che affligge un individuo quanto piuttosto è l’ansia di cui soffre un’epoca. Segnalazione per “Halfway through” di Viola Munaretto di Chieri (TO), Scuola Mohole di Milano.Denis De Giusti, Alex Sgorlon e Minaal Tomasella della Classe 5A Grafica e Comunicazione, ISIS Sacile-Brugnera (PN) sede Bruno Carniello, si aggiudicano il Premio di Presenza E Cultura - Sezione Scuola Secondaria di Secondo Grado con l’opera “Occhio per occhio… e il mondo diventa cieco”.Le imposte di una finestra si spalancano e appare uno splendido paesaggio montuoso della Sicilia. Ma quegli spazi aperti sono negati: in tempo di Covid si deve restare chiusi in casa, e allora può essere la musica – vera, coinvolgente colonna portante del video – a tendere il sottile filo rosso che porterà i ragazzi a ricostruire il loro “stare insieme”, a scavalcare il vuoto della separazione come un equilibrista, in attesa che, a scuola, l’orchestra torni a suonare fisicamente unita.Segnalazioni per “Diamoci una mano!” di Asia Saccon, Silvia Menegotto, Erika Dal Cin e Enrico Piva della Classe 5A Grafica e Comunicazione, ISIS Sacile-Brugnera (PN), sede Bruno Carniello, “Mama” delle Classi terze e quarte dell’Istituto Istruzione Superiore Algeri Marino Casoli (CH) e “Peppino e la joie de vivre” della Classe 5^B del Liceo Artistico Garrone, Barletta.Il Premio centro culturale Casa Antonio Zanussi - sezione scuola secondaria di primo grado va a “L’ora di punizione” delle Classi 3^ A, B, C e D della Scuola Secondaria Primo Grado Sandro Pertini di Assago (MI).Una classe di alunni è chiusa in aula per punizione durante l’orario di lezione. Per un errore di valutazione i ragazzi si credono prigionieri nell’edificio. Come faranno ad uscire? La trama, che sembra semplice, è stata sviluppata con un ottimo equilibrio di tutte le componenti presenti un in film. Una sceneggiatura con dialoghi ben costruiti è supportata da una recitazione dei ragazzi, spontanea e posata, con una giusta dose di ironia e simpatia. A fare da sfondo la colonna sonora, presente per tutta la durata del filmato, che accompagna e rafforza le sequenze in modo coerente.Segnalazione per “Astronomo digitale” di Valerio Boi e Clay Bazzarini della Classe 1^C Istituto Comprensivo Iqbal Masih Trieste.Il Premio Comune Di Pordenone - Sezione Scuola dell’Infanzia e/o Primaria non è stato assegnato, ma ci sono state due segnalazioni a “Battiti”, il lavoro della Classe 5^. Scuola Primaria plesso Orsi (NA) e “Virus fuorigioco” del Gruppo dei grandi della Scuola dell’Infanzia Vittorio Emanuele II Pordenone.Assegnato per un video che promuova un territorio alla scoperta dei suoi caratteri culturali, antropologici e linguistici, il Premio Regione Friuli Venezia Giulia il premio va a Francesco Napodano di Cervignano del Friuli (UD) dell’Università degli Studi di Udine – DAMS, per “Arrivano dal mare”.Le streghe son tornate, questa volta a Grado. Con efficace suggestione narrativa l’opera ci conduce nella dimensione della favola innestata però nella tradizione del luogo. Un territorio è fatto anche di echi ancestrali e di memoria collettiva.Il Premio Fondazione Friuli - Per un video che coniughi espressività, recitazione e narrazione con lo humor, a “Danzamatta” di Vanja Victor Kabir Tognola dell’Università delle Arti di Zurigo.Le anime morte sono metafora di un vuoto morale. Ma può un’anima morta continuare a ballare? L’autore sembra dirci di sì e nel suo video (calibratissimo per recitazione e humour) ce lo dimostra al fine di un sottile ammonimento.Infine, il Premio Fotografia è stato vinto da “Lo scarabeo d’oro” di Federica Favot di Caneva (PN) della Classe 5^D, Liceo Artistico Munari di Vittorio Veneto (TV).Il video si fa apprezzare per un’ottima gestione della fotografia in bianco e nero, sia nelle scene d’interno sia negli esterni; e la sa coniugare a una ricca varietà di inquadrature, gestite in modo organico rispetto alla narrazione. Segnalazione per “Esplorati” di Giorgia Davia’ di Fontanafredda (PN). della Classe 5^D, Liceo Artistico Munari di Vittorio Veneto (TV).Le opere premiate resteranno a disposizione in videoteca del centro culturale Casa dello Studente Antonio Zanussi di Pordenone e visibili su www.centroculturapordenone.it/cicp.