Videocinema e scuola, ultimi giorni per partecipare

Il video linguaggio come strumento di lettura del nostro tempo, come alfabeto espressivo per raccontare le sfide dell’adolescenza e la scoperta di sé, degli altri, della vita: questi gli ingredienti del contest internazionale Videocinema&Scuola del Centro Iniziative Culturali Pordenone, arrivato in questo 2023 alla sua trentanovesima edizione e che si prepara a ritornare finalmente in presenza per la cerimonia di premiazione e di presentazione, in anteprima assoluta, dei video vincitori.

Un appuntamento già in calendario domenica 26 marzo, nell’Auditorium della Casa dello Studente Antonio Zanussi Pordenone, dove sono sfilati nell’ultimo decennio oltre un migliaio di videoproduzioni originali realizzate da oltre 5mila giovani videomakers, attraverso un lavoro in team con scuole e colleghi per dare vita a cortometraggi, documentari, videoclip, opere di videoarte, animazione e multimedialità. C’è tempo fino al 17 febbraio 2023 per partecipare al concorso: l’obiettivo è quello di mettere in risalto le capacità creative delle giovani generazioni attraverso diversi linguaggi multimediali, e farà parte integrante nella valutazione finale uno storyboard del Progetto.

Si potranno presentare lavori della durata massima di 10 minuti, realizzati durante gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 utilizzando i diversi linguaggi multimediali, uniti ad una sinossi del Progetto e al modulo di iscrizione reperibile sul sito www.centroculturapordenone.it/cicp. La partecipazione è gratuita. Le opere premiate saranno raccolte, a disposizione delle scuole, e faranno parte della Mediateca della Casa dello Studente Antonio Zanussi Pordenone. Sette i premi di Videocinema&Scuola in palio, del valore di 500 euro ciascuno: il Premio Centro Iniziative Culturali Pordenone per un video realizzato da universitari; il Premio Presenza e Cultura per un video realizzato dalla scuola secondaria di secondo grado; il Premio Casa dello Studente Antonio Zanussi per un video realizzato dalla scuola secondaria di primo grado; il Premio Comune di Pordenone per un video realizzato dalla scuola dell’infanzia e/o primaria; il Premio Regione Fvg per un video che promuova un territorio alla scoperta dei suoi caratteri culturali, antropologici e linguistici; il Premio Fondazione Friuli per un video che coniughi espressività, recitazione e narrazione con lo humor e infine il Premio Crédit Agricole Italia per un’opera che, nelle riprese, evidenzi particolare cura della “fotografia”.

NOVITÀ di questa edizione il Premio (di 20 euro) Armo1191 per un video che promuova la sostenibilità ambientale, sociale, economica... in tutte le sue forme. La Commissione potrà premiare anche altri lavori a tema libero con premi da 300, 200 e 100 euro. Informazioni: Centro Iniziative Culturali Pordenone centroculturapordenone.it tel+39.0434.553205 cicp@centroculturapordenone.it