Videokids, cinque storie di solidarietà, amicizia, condivisione, poesia

Continua l’appuntamento con Visiokids, il ciclo di film pensato per gli spettatori più piccoli, in questo momento nella nuova versione streaming, in collaborazione col circuito di cinema online #iorestoinsala!

Dopo l’omaggio a Gianni Rodari, un appuntamento – domenica 22 novembre - interamente dedicato alle storie animate di Leo Lionni, nate dall’incontro, e dall’amicizia tra il poliedrico autore di pluripremiati albi illustrati (Piccolo blu e piccolo giallo, Federico, Pezzettino) e il regista e maestro dell’animazione italiana, Giulio Gianini.



Cinque cortometraggi realizzati a partire dagli anni Sessanta in découpage, tecnica d’animazione prediletta da Gianini che permette di donare il movimento a piccoli ritagli di carta. Cinque storie di solidarietà, amicizia, condivisione, poesia!



Guizzino è un pesciolino curioso che vuole andare alla scoperta dell'oceano; il topolino Federico si prepara per l'inverno raccogliendo raggi di sole e colori vivaci; in E' mio, tre rane litigiose devono collaborare per fronteggiare una burrasca; Cornelio è un coccodrillo che fin dalla nascita cammina su due zampe e riesce a vedere più lontano degli altri; in Un pesce è un pesce un girino e un pesciolino diventano grandi amici ma devono imparare a rispettare le leggi della natura.



In apertura, l’attrice Sara Lanzi (La Baracca - Testoni Ragazzi) legge l’albo illustrato Federico di Leo Lionni, indimenticabile elogio all’arte e alla poesia.Il programma di corti e letture hanno una durata complessiva di 30 minuti circa e sono adatti anche ai piccolissimi (dai 3 anni in su). Il costo dell’evento è di 3 euro.VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo con il supporto di Coop Alleanza 3.0 e La Birba e il sostegno di City4moms. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie o la pagina facebook.com/VisionarioUdine.