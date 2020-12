VideoKids presenta 'Peo e i grandi artisti'

Continuano gli appuntamenti con Visiokids, il ciclo di film per gli spettatori più piccoli, in versione streaming in collaborazione col circuito di cinema online #iorestoinsala! Da sabato 5 a lunedì 7 dicembre sullo schermo virtuale del Visionario Peo e i grandi artisti: un appuntamento dedicato all’arte, e alla pittura in particolare, attraverso alcuni dei più bei episodi della serie animata Peo e i maestri dell’arte, nata dalla fantasia e dalla maestria dell’artista, scultrice e animatrice Fusako Yusaki.



Peo è un cane blu molto curioso, con un'insaziabile passione per l'arte. Con lui entreremo nei capolavori, animati in plastilina, dei più grandi pittori contemporanei: Munch, Klee, Modigliani e molti altri. Ad introdurre il programma sarà la stessa Fusako Yusaki. Al termine, un’occasione da non perdere: l’autrice mostrerà ai piccoli spettatori come realizzare un originalissimo Peo in plastilina!



I biglietti sono in vendita online su https://bit.ly/VisioKids_Peo (costo 3 euro). La visione è adatta a bambini dai 4 anni in su.



VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo con il supporto di Coop Alleanza 3.0 e La Birba e il sostegno di City4moms. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie o la pagina facebook.com/VisionarioUdine.



PEO E I GRANDI ARTISTI

di Fusako Yusaki (34')

Selezione di cortometraggi introdotti dall'autrice

Dai 4 anni



VISIONARIO VIRTUALE

da sabato 5 e lunedì 7 dicembre

ore 11.30 – 12.30 – 13.30 – 14.30 – 15.30