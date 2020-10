Vincenzo Nemolato e Davide Del Degan presentano 'Paradise'

Dopo Susanna Nicchiarelli, regista di Miss Marx, ancora ospiti in arrivo a Pordenone e Udine! Domenica 4 ottobre sarà infatti la volta del regista triestino Davide Del Degan (co-autore con Thanos Anastopoulos del documentario L’ultima spiaggia), che presenterà al pubblico Paradise. Una Nuova Vita, scritto dallo stesso Del Degan con Andrea Magnani (regista di Easy – Un viaggio facile facile). Una surreale black comedy con protagonista Vincenzo Nemolato, anche lui ospite speciale della serata!



Regista e attore incontreranno il pubblico di Cinemazero alle ore 16.45, e quello del Visionario al termine della proiezione delle ore 18.30. La prevendita dei biglietti è già attiva online su www.visionario.movie e www.cinemazero.it e presso le casse dei rispettivi cinema.



Chi è Calogero? È un uomo ordinario che ha fatto una scelta straordinaria. Venditore di granite siciliano, un giorno assiste ad un omicidio di mafia e decide di fare qualcosa che non tutti avrebbero il coraggio di fare: testimoniare. Ed ecco che viene spedito, sotto il programma protezione testimoni, nel posto più lontano dalla Sicilia: a Sauris, tra le montagne del Friuli!



“Paradise è una storia sospesa tra le tinte scure di un thriller e i sorrisi della commedia - commenta Del Degan -. In maniera leggera giochiamo col contrasto che un uomo, arrivato dal sole, deve affrontare trovandosi al Nord: fra montagne piene di neve e persone così diverse da lui”.