Vinicio Capossela al Giovanni da Udine

Dopo i concerti della sezione primaverile, Note Nuove 12, la piattaforma di confronto delle trasformazioni della musica, presenta il concerto-evento di Vinicio Capossela, che venerdì 17 maggio ha rilasciato il suo nuovo album “Ballate per uomini e bestie”, pubblicato da La Cupa/Warner Music, l’undicesimo lavoro in studio. Tra le prime date confermate del tour teatrale 2019 rientra anche la tappa udinese, in programma domenica 17 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (inizio ore 18.30).



I biglietti sono già in prevendita online su TicketOne, Vivaticket Italia e a brevissimo anche presso la biglietteria del Teatro. Sono inoltre prenotabili inviando una mail a stampa@euritmica.it o acquistabili presso la sede di Via Caterina Percoto 2 a Udine (lun-ven 9-13).



Il nuovo progetto, presentato dall’autore come “Un cantico per tutte le creature, per la molteplicità, per la frattura tra le specie e tra uomo e natura”, è stato anticipato dall’uscita del brano “Il Povero Cristo” accompagnato da un videoclip, scritto da Vinicio Capossela e Miriam Rizzo per la regia di Daniele Ciprì, che firma anche la fotografia. Il video è stato girato a Riace e gli interpreti sono Enrique Iatzoqui, il celebre Gesù de “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini, Marcello Fonte, palma d’oro a Cannes nel 2018 per Dogman e Rossella Brescia.



“Ballate per uomini e bestie” è un’opera di grande forza espressiva che guarda alle pestilenze del nostro presente travolto dalla corruzione del linguaggio, dal neoliberismo, dalla violenza e dal saccheggio della natura. In un’epoca in cui il mondo occidentale sembra affrontare un nuovo medioevo inteso come sfiducia nella cultura e nel sapere e smarrimento del senso del sacro, Capossela sceglie di pubblicare un canzoniere che, evocando un medioevo fantastico fatto di bestie estinte, creature magiche, cavalieri erranti, fate e santi, mette in mostra le similitudini e il senso di attualità che lo legano profondamente alle cronache dell’oggi.



Tra i quattordici brani che compongono l’album non mancano poi canzoni ispirate alla grande letteratura, da testi medievali alle opere di poeti amati come Oscar Wilde e John Keats.

Scritto, composto e prodotto da Vinicio Capossela, “Ballate per uomini e bestie” è stato registrato nell’arco di due anni tra Milano, Montecanto (Irpinia) e Sofia (Bulgaria) da Taketo Gohara e Niccolò Fornabaio, e si avvale della collaborazione di musicisti prestigiosi come Alessandro “Asso” Stefana, Raffaele Tiseo, Stefano Nanni, Massimo Zamboni, Teho Teardo, Marc Ribot, Daniele Sepe, Jim White, Georgos Xylouris e l’Orchestra Nazionale della Radio Bulgara.



Info: www.euritmica.it