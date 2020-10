Visavì, quattro giorni intensi con la danza

E’ stata una quattro giorni coinvolgente, entusiasmante e carica di energia quella appena conclusa a Visavì Gorizia Dance Festival che domenica sera ha chiuso la prima edizione di questo ‘nuovo spazio per la danza italiana e internazionale’ come ha osservato il direttore artistico Walter Mramor salutando e ringraziando il caloroso pubblico del Verdi. Un finale arrivato con un tempismo incredibile, considerato che da lunedì teatri e cinema non sono più frequentabili dal pubblico, almeno per un mese.



Ma la giornata di domenica è stata vissuta tutta d’un fiato già dal mattino col debutto di ‘Visavì’, prima mondiale ideata da AREAREA in piazza Transalpina dove si è generata un’atmosfera festosa e molto emozionante. Nel pomeriggio gli ultimi appuntamenti si sono consumati al Teatro Verdi con Silvia Gribaudi che ha condotto ‘Mon Jour#workinprogress’ con cinque ballerini davvero fuori dagli schemi: un lavoro che si sta sviluppando anche se ancora in fase ‘primordiale’ ma che già fa intuire un nuovo successo per la madrina del festival. E poi il gran finale con il lavoro firmato dal coreografo Pablo Girolami, ‘Mambuhsona’ che coniuga la poesia alla tecnica straordinaria dei cinque danzatori protagonisti.



L’invito è al prossimo anno, naturalmente, nell’auspicio di lasciarci alle spalle questi momenti bui e poter accogliere un sempre maggior numero di spettatori e di operatori.