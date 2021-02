VisioKids presenta 'Dilili a Parigi'

Nuovo appuntamento targato Visiokids e #iorestoinsala: sabato 13 e domenica 14 febbraio sugli schermi virtuali del Visionario 'Dilili a Parigi', straordinaria opera di animazione di Michel Ocelot, già autore di capolavori indimenticabili Kirikù e la strega Karabà e Azur e Asmar, e vincitore del premio César 2019 come miglior film d’animazione.



Nella Parigi della Belle Époque, con l’aiuto di un giovane fattorino, la piccola Dilili indaga su una serie di rapimenti misteriosi in cui sono coinvolte alcune bambine. Nel corso delle indagini incontreranno personaggi straordinari che li aiuteranno fornendo loro gli indizi necessari per scoprire il covo segreto dei Maestri del Male, i responsabili dei rapimenti.



VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo con il supporto di Coop Alleanza 3.0 e La Birba e il sostegno di City4moms.