Visiokids, un'avventura per tutta la famiglia

Nuovo appuntamento con Visiokids, il ciclo di film per gli spettatori più piccoli, in versione streaming in collaborazione col circuito di cinema online #iorestoinsala! Sabato 28 e domenica 29 novembre sullo schermo virtuale del Visionario 'Gordon & Paddy e il mistero delle nocciole', un'avventura per tutta la famiglia. Basato sulla serie di libri di Ulf Nilsson e Gitte Spee, un film di animazione che esplora cosa significa crescere, sfidare i pregiudizi e scoprire la verità!



Il capo della polizia della foresta, il ranocchio Gordon, sta per andare in pensione e ha bisogno di trovare un nuovo assistente. Paddy, una topolina intelligente e con un grande olfatto sembra essere la candidata giusta. Insieme devono però risolvere l’ultimo caso della carriera di Gordon: sarà come sempre responsabile la solita volpe? Gordon e Paddy lo scopriranno presto.



I biglietti sono in vendita online su https://bit.ly/IRIS_Gordon_Paddy (costo 5 euro).



VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo con il supporto di Coop Alleanza 3.0 e La Birba e il sostegno di City4moms. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie o la pagina facebook.com/VisionarioUdine.