Visionario e Centrale lanciano una promozione natalizia per i giovani

A Natale siamo tutti più buoni, recita il vecchio adagio, e non serve essere il Grinch o il signor Scrooge per avere qualche dubbio al riguardo. Se adattiamo il concetto alle ghiottonerie natalizie, però, i dubbi svaniscono subito (anche il Grinch e il signor Scrooge non potrebbero dire niente!): pensiamo all’eterno derby fra pandoro e panettone, pensiamo alla cioccolata calda mentre fuori nevica e, ovviamente, pensiamo al cinema, quando ci accomodiamo in sala con un bel bicchierone di pop corn tra le mani…

Ecco perché il Visionario e il Centrale, a pochi giorni dall’inizio delle feste, hanno deciso di mettere a punto una promozione rivolta ai giovani spettatori. Una promozione, appunto, davvero molto ghiotta. Se uno spettatore under 26 si presenta in cassa con tre amici, il Visionario o il Centrale regaleranno al suo gruppetto 2 bicchieroni di pop corn! L’offerta, ricordiamo, è già valida e durerà fino all’8 gennaio, coprendo l’intera programmazione natalizia: grandi film da guardare in compagnia degli amici e… dei pop corn appena sfornati!

L’attesissimo Avatar – La via dell’acqua ha appena aperto i giochi natalizi, conquistando subito la vetta del box office mondiale, e non poteva trovare casa migliore del Visionario: un cinema dove la tecnologia parla a voce alta (proiettori 4K, Dolby Atmos) tanto quanto il nuovo capolavoro di James Cameron. E l’attesa è davvero forte anche per The Fabelmans di Steven Spielberg, il film più personale che il regista abbia mai realizzato, e per Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, tratto dal capolavoro di Paolo Cognetti (Premio Strega 2017), interpretato dalla super coppia Alessandro Borghi-Luca Marinelli.