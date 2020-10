Visioni di Tergeste Futura al Trieste Science+Fiction Festival

Giovedì 15 ottobre alle 18 episodio speciale di Mondofuturo dedicato a Nathan Never! La serie di interviste web organizzata dal Trieste Science+Fiction Festival per parlare del mondo di domani ospiterà Bepi Vigna, uno dei creatori della serie nata nel 1991, e Romeo Toffanetti, disegnatore con all’attivo una ventina tra albi e almanacchi speciali con protagonista il detective dell’Agenzia Alfa.



I due, in dialogo con il giornalista Alessandro Mezzena Lona, dalla pagina Facebook del Trieste Science+Fiction Festival - https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction - presentano due attesissimi episodi della collana pubblicata da Sergio Bonelli Editore, in uscita nelle edicole a novembre e dicembre, ambientati in una futuribile Trieste.



"Visioni di Tergeste Futura" il titolo della mostra di disegni di Romeo Toffanetti per Nathan Never in programma dal 16 ottobre alla Centrale Idrodinamica nel Porto Vecchio di Trieste.

Una Trieste del futuro, che gli autori preferiscono denominare Tergeste, riprendendo il suo primitivo toponimo, per sottolineare una classicità fuori dal tempo. La città con alcuni degli scorci più noti, si intravede in alcune tavole, quando non campeggia in vedute dall'alto o in sfondi ampi e presenti con la forza della sua caratteristica bellezza.



Se è vero che stiamo vivendo in una distopia fantascientifica, forse potremmo scoprire qualcosa di più sul nostro futuro grazie a chi la fantascienza la scrive e la disegna da anni.

https://www.sciencefictionfestival.org/mondofuturo/