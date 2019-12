Vittorio Sgarbi racconta il genio di Leonardo

Dopo aver affascinato il pubblico del Teatro Verdi con Caravaggio, Vittorio Sgarbi torna a Gorizia per illustrare il genio di Leonardo. L’appuntamento è per giovedì 19 dicembre alle 20.45, nel secondo e ultimo appuntamento del cartellone Eventi Arte, una delle grandi novità della stagione artistica 2019/2020.

Le magistrali performance del Professore han fin qui dimostrato come artisti antecedenti il nostro secolo abbiano fortemente inciso il modo di percepire il quotidiano in cui siamo immersi e in questo percorso teatrale si tenterà di svelare un enigma su cui l’umanità si è da sempre interrogata: ecco quindi la decisione di approdare a Leonardo Di Ser Pietro Da Vinci (1452/1519), di cui proprio nel 2019 ricorrono le celebrazioni dal cinquecentenario della morte.

Ingegnere, pittore, scienziato, talento universale dal Rinascimento giunto a noi, Leonardo ha lasciato un corpus infinito di opere da studiare, ammirare, e su cui tornare a riflettere ed emozionarsi. Non mancano Monna Lisa in compagnia dell’Ultima Cena e ogni aereo ingegno che il genio di Leonardo studiò, fino a spingersi alla tensione del volare.

Un altro viaggio, con tempi e modalità sorprendenti, grazie al lavoro minuzioso delle trame composte e curate da Doppiosenso, nel progetto di Valentino Corvino e Tommaso Arosio dedicato allo studio delle relazioni profonde esistenti tra suono e immagine, dove linguaggi, tecnologie e immaginari vengono rielaborati e messi alla prova nello sviluppo di opere sceniche, performance e installazioni in una misurata miscela esplosiva.

Il Botteghino del Teatro, in Corso Italia (tel. 0481/383602), è aperto da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 10.30 alle 12.30. I biglietti sono in vendita anche sul circuito VivaTicket.