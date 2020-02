Voce e pianoforte per la lingua pura della poesia

Una dedica a Novella Cantarutti e alla sua produzione letteraria nel friulano di Navarons della Val Meduna, rivisitata in una versione per voce e pianoforte. La voce è quella della nostra Elsa Martin, il piano del jazzista di fama internazionale Stefano Battaglia, domenica 9 a Spilimbergo a Palazzo Tadea. Insieme da qualche anno per il progetti Sfueâi, con Novella i due omaggiano la Cantarutti e la sua fedeltà alla realtà contadina, ma non in un senso nostalgico, riprendendo “il sapore arcaico della sua linea melodica, del suo lessico lieve e appartato, mezzo prezioso e naturale di straniamento, orgogliosa barriera, lingua pura della poesia per la poesia”.