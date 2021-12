Voglia di Vienna e di gran varietà

Magari in extremis e per un soffio, con il timore di nuove disposizioni ministeriali restrittive, quest’anno la tradizione torna a vincere la sua gara con la pandemia. Attesissimo quest’anno più che mai, ritorna infatti dal vivo al ‘Giovanni da Udine’ l’appuntamento di San Silvestro con la Strauss Festival Orchester Wien. Protagonista di una tradizione musicale gioiosa e spensierata che non ha uguali al mondo, l’orchestra viennese diretta al violino da Willy Büchler si esibirà venerdì 31 alle 18 in una serie di ritmi di danza, polke, valzer e le celebri arie d’operetta che hanno reso famosa in tutto il mondo la musica mitteleuropea a cavallo fra ‘800 e ‘900. Accanto allo storico complesso austriaco, cui l’affezionato pubblico del Teatrone tributa da tempo tutto il suo caloroso affetto, la brillante soprano di origini dominicane Nathalie PeñaComas e il baritono Andreas Jankowitsch. Anche altri teatri della regione non rinun ciano all’appuntamento con la tradizione di fine anno.



Il ‘Verdi’ di Trieste propone nella stessa data e alla stessa ora (venerdì 31 alle 18) il concerto di fine anno con il Coro e l‘Orchestra del Teatro Lirico diretti da Fabrizio Maria Carminati per un programma ricco ed eclettico, mentre in Sala Luttazzi sarà presentato Tutti insieme in allegria, spettacolo di gran varietà che consente agli spettatori di festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo a teatro. Celebrazione in musica sabato 1 al ‘Bobbio’, sempre nel capoluogo regionale, con la 45a edizione del concerto di capodanno a cura della Civica Orchestra di Fiati ‘G. Verdi’ diretta da Matteo Firmi, con Elisa Colummi alla voce. Anche a Monfalcone, al Teatro comunale, doppio evento: San Silvestro con Il salotto di capodanno - City Life Show, spettacolo interattivo per attendere assieme la mezzanotte, e il giorno dopo Concerto di Capodanno ‘Magica Vienna’ con la Salon Orchestra.