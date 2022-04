Volevo fare la rockstar, l’ultima puntata al cinema

Mercoledì 13 aprile, al Kinemax di Gorizia, sarà proiettata l'ultima puntata della fiction 'Volevo fare la rockstar' del regista Matteo Oleotto. "Come Amministrazione comunale siamo stati sempre molto sensibili e disponibili a favore dell’importante risvolto culturale ed economico che creano le produzioni cinematografiche - afferma l'assessore alla Cultura ed allo Sviluppo Turistico del Comune di Gorizia Fabrizio Oreti -. Parliamo di immagine della città che attraverso la fiction arriva ovunque ma altrettanto importante è l’indotto economico che producono queste iniziative".



"Nel frattempo è nato un ottimo rapporto di collaborazione con lo staff dell’ottimo regista Matteo Oleotto - continua -, stessa cosa avvenuta con il Vice Presidente di Film Commission Fvg, Gianluca Novel e con Pepito produzioni.



"In questa ottica, con Giuseppe Longo del Kinemax e Gianluca Novel di Film Commission Fvg - conclude Oreti - abbiamo reputato importante concludere la seconda serie di Volevo Fare la Rockstar al Kinemax di Gorizia assieme ai protagonisti della fiction per legare al territorio questo ottimo prodotto cinematografico".