Vox in Bestia, prontuario di animali divini in scena a Monfalcone

La Stagione musicale al Comunale prosegue con Vox in Bestia – Un prontuario di Animali Divini, venerdì 5 novembre alle 20.45, nell’ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante. È il primo di tre appuntamenti di grande raffinatezza e originalità ad aprire il percorso dedicato al Sommo Poeta: Laura Catrani (soprano), Tiziano Scarpa (voce narrante) e Peppe Frana (chitarra elettrica) e le bellissime video animazioni di Gianluigi Toccafondo sono intrecciati in un viaggio per voce, narrazione (i testi sono di Scarpa, fra i più significativi autori del panorama letterario contemporaneo), musica e video.



Laura Catrani mette in scena un prontuario di animali divini e dannati a partire dalle pieghe infinite della Commedia di Dante, accompagnata da tre compositori che intonano i testi delle Cantiche: Fabrizio De Rossi Re per l'Inferno, Matteo Franceschini per il Purgatorio e Alessandro Solbiati per il Paradiso. I versi originali di Tiziano Scarpa raccontano l’essenza di ciascun animale dantesco. Un “bestiario d’amore” composto in un gioco di risonanze temporali, nel continuo rimando tra il tempo di Dante e quello presente, in cui la voce della Catrani si intarsia con la chitarra elettrica di Peppe Frana, sullo sfondo dell’arte fluida delle video animazioni di Gianluigi Toccafondo.



