Vox Populi presenta 'Gli ultimi e la Crudel Zobia Grassa'

Domenica 29 agosto, alle 21 a Udine, in piazza Libertà sotto la Loggia del Lionello, si terrà il quarto appuntamento della rassegna Vox Populi - Percorsi di Fede, Storia e Attualità, organizzata nell’ambito di UdinEstate dal Comitato regionale Fvg dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), con il sostegno del Comune di Udine e dell’Associazione Teatrale Friulana, con la collaborazione dell’International Committee Romeo and Juliet in Friuli e di Esplora&Ama.



La serata, ad ingresso libero, vedrà la messa in scena dello spettacolo teatrale Gli ultimi e la Crudel Zobia Grassa, prodotto da EtaBetaTeatro e diretto da Fabrizio Pugliese, con la partecipazione degli attori Andrea Chiappori, Simone Floreani, Fabio Miotti, Irene Missera, Maria Grazia Passon e Alessia Saraniti.



Tutto parte dall’esplorazione di una terra che da sempre è di confine: il Friuli. Due gli elementi portanti: una città, Aquileia, che diventa una favola per raccontare l'importanza dell'incontro e della tolleranza, e un fatto storico, la Crudel Zobia Grassa del 1511, che si frammenta in una serie di racconti di violenze e di sofferenza spostati nel tempo e nello spazio, perché certe dinamiche appartengono all'uomo e al mondo intero. L'ispirazione all'insurrezione contadina, che nel Friuli del 1511 segnò un momento di riscatto della contadinanza, permette di immaginare e di rappresentare le piccole rivoluzioni degli sfruttati e degli sfortunati indifesi nel contemporaneo.