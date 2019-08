Week-end ‘lungo’ per i fan del metallo pesante

Un altro appuntamento ‘tradizionale’, almeno per gli appassionati dei suoni hard & heavy, è il Summer Metal, come sempre nell’area verde di Lonca di Codroipo, a due passi da Villa Manin, nel week-end da venerdì 2 a domenica 4.



Tutti gli appassionati di musica ‘dura’ troveranno pane – e musica – per i loro denti, a ingresso gratuito, con una vera e propria maratona che lunedì 5 avrà una piacevole ‘coda’, con il concerto esclusivo di Pino Scotto, il padre del metal italiano, che nell’unica data in regione riverserà sul pubblico tutta la sua carica adrenalinica e le sue accese stoccate alla società.



Per quanto riguarda gli headliner, ossia gli ospiti principali, venerdì 2 saranno i Despite Exile, sabato 3 i Temperance e domenica 4 i Mortuary Drape, ma in tutto saranno quasi una ventina le band chiamate a esibirsi in questo week-end lungo del metallo pesante, compresi i friulani Brut&Madone, i veneti VallorcH e gli sloveni iVar, con un’ampia gamma di sottogeneri che va dal folk metal al doom.