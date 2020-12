Week end al cinema

Tantissimi come sempre i film in programma nelle sale virtuali del Visionario e il Cinema Centrale! In arrivo da giovedì 17 dicembre Il prigioniero coreano, omaggio a Kim Ki-duk, uno dei più lirici autori del cinema contemporaneo recentemente scomparso. Un thriller potentissimo, capace di scuotere l’anima, che racconta, senza filtri, il presente: quello della Corea del Nord e del Sud. Una divisione che è ancora una ferita aperta.



Disponibile in streaming dallo stesso giorno anche Molecole, documentario firmato da Andrea Segre e girato durante il primo lockdown: sullo schermo una Venezia solitaria e magica, tra archivi in super8 e immagini uniche e irripetibili della città vuota.



Dopo aver conquistato pubblico e critica all'ultima Mostra del Cinema di Venezia e dopo il grande successo al box office, arriva online da venerdì 18 dicembre Le sorelle Macaluso! Voce illustre del teatro italiano, Emma Dante mette in scena le tre età – giovinezza, maturità e vecchiaia – di 5 sorelle siciliane nate, cresciute e invecchiate in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. La storia di cinque donne, di una famiglia, di chi va via, di chi resta e di chi resiste. Infine, ultima novità in arrivo, Non conosci Papicha, film rivelazione a Cannes e grande successo in Francia con due vittorie ai premi César. Nell’Algeria degli anni Novanta, Nedjma (soprannominata “Papicha”) studia francese e sogna di diventare stilista, ma la sua vita è sconvolta da un’ondata di fondamentalismo religioso che precipita il paese nel caos. Determinata a non arrendersi, Nedjma decide di organizzare con le compagne una sfilata dei suoi abiti, che diventerà il simbolo di un'indomita e drammatica battaglia per la libertà.



Rimangono in programmazione Marie Curie, biopic che ci porta alla scoperta di una brillante scienziata ma soprattutto di una donna forte, passionale e moderna, The Specials, commedia agrodolce firmata da Olivier Nakache e Éric Toledano (Quasi Amici) con protagonisti Vincent Cassel e Reda Kateb, e Ribelli, scatenata commedia dalle tinte pulp e dai risvolti imprevedibili, campione d'incassi in Francia!