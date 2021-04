Week end di Pasqua sugli schermi del Visionario e del Centrale

Sono tantissimi i film disponibili sugli schermi virtuali del Visionario e del cinema Centrale in questo weekend in Pasqua, a partire dalla surreale black comedy Paradise – Una nuova vita, diretta dal triestino Davide Del Degan. Mischiando thriller e commedia, Paradise stupisce, diverte e coinvolge, con una storia brillante e degli ottimi interpreti, tra cui spicca Vincenzo Nemolato nei panni del giovane Calogero, venditore di granite siciliano che viene spedito, sotto il programma protezione testimoni, nel posto più lontano dalla Sicilia: a Sauris! Tra le novità online troviamo inoltre Easy - Un viaggio facile facile, road-movie insolito, surreale e avventuroso (a bordo di un carro funebre), splendido esordio alla regia di Andrea Magnani e con un perfetto Nicola Nocella!



Il viaggio nel sorprendente cinema iraniano contemporaneo continua questa settimana con Un mercoledì di maggio di Vahid Jalilvand, film di denuncia sociale che riesce a conferire ai suoi personaggi una statura umana quanto simbolica, senza cadere nella predica fine a se stessa, e A Dragon Arrives! del regista Mani Haghighi, opera dalle immagini di rara bellezza tra realismo, finzione dichiarata ed allegoria. Rimane inoltre in programmazione Nahid, ritratto di donna potentissimo e affascinante diretto da Ida Panahandeh.



Ci spostiamo invece in estremo Oriente con due capolavori del cinema coreano targati Far East Film Festival: Joint Security Area, classico moderno firmato da Park "Mr. Vendetta" Chan-wook, che scandaglia la tensione tra Corea del Nord e Corea del Sud nel profondo, e Forever the Moment, appassionato dramma sportivo con Moon So-ri (e primo film al mondo sulla pallamano!).Raddoppia infine questo fine settimana l'appuntamento con VisioKids, con due film pensati per il pubblico più giovane: sugli schermi virtuali tornano I 5 Lionni, cinque storie di solidarietà, amicizia, condivisione, poesia con protagonisti alcuni dei personaggi più amati creati da Leo Lionni, e Dreambuilders - La fabbrica dei sogni, film d'animazione diretto dal danese Kim Hagen Jensen con protagonista la giovane Mina e il suo gatto Viggo Mortensen! Visiokids è come sempre organizzato in collaborazione con la Mediateca Mario Quargnolo, il supporto di Coop Alleanza 3.0 e La Birba e il sostegno di City4moms.Per maggiori informazioni sulla programmazione e per l'elenco completo dei film on-demand consultare www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.Prevendita biglietti su https://bit.ly/Visio_streaming. Una volta completato l'acquisto, verrà inviata una mail con il codice e il link per accedere alla sala virtuale. I prezzi dei biglietti sono calibrati in base alle tariffe esistenti sulla rete e vanno, da un minimo di €3,00 ad un massimo di €7,99. Dal primo click sono 48 le ore a disposizione per completare la visione.