Week end in musica con Villa Manin Estate

Prosegue la rassegna “Villa Manin Estate”, nel Parco della Villa a Codroipo, con due appuntamenti davvero particolari che interessano gli amanti del teatro e della musica: alle ore 19:00 di sabato 31 luglio a grande richiesta va in scena una nuova replica della performance Cloudscapes / La forma delle nuvole e domenica 1 agosto alle ore 19:00 ci sarà un concerto speciale con la Civica Orchestra di Fiati “Giuseppe Verdi”.



I biglietti al prezzo simbolico di 5 euro più diritti di prevendita per la performance Cloudscapes sono ancora disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati, mentre per il concerto le prenotazioni sono ancora disponibili scrivendo una mail a info@orchestradifiati.it



Cloudscapes è un’installazione “di parole e nuvole” immersa in un anfiteatro di sedute all’aperto, dove gli spettatori, distesi sulle proprie coperte, guardano il cielo e la mutabilità delle nuvole, per scoprire quanto esse assomiglino alla mutabilità dell’animo umano. In cuffia, la voce di chi a pochi metri da noi, sarà lì per raccontarci la sua storia. La storia di un viaggio iniziatico, forse il viaggio di una vita, sulla mitica Route 66, in compagnia del padre. Cloudscapes è un’opera molto personale, intima con un focus sul ruolo delle nuvole nei cambiamenti climatici. Il CSS ha sviluppato la prima versione italiana di questa creazione della compagnia inglese Gobbledegook Theatre, fra le più brillanti e personali del panorama dell’innovazione britannica, sempre molto sensibile ai problemi della Terra. Dopo il successo della scorsa settimana, a grande richiesta ecco la nuova replica per Villa Manin Estate 2021.



Domenica 1 agosto sarà invece la volta de La Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste che torna a suonare dal vivo il concerto “Hellfire”, nuovo appuntamento del filone "Passion for Dante", indagando il tema dell'inferno nella Commedia di Dante Alighieri. Il concerto speciale vedrà protagonista la Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” – Città di Trieste diretta dal M° Matteo Firmi e i cantanti M° Raffaele Prestinenzi (tenore) e M° Anna Viola (soprano).Il concerto presenterà al pubblico un percorso musicale dove l’atmosfera sarà gotica e misteriosa, peccaminosa e tenebrosa, in cui la musica trascinerà l’ascoltatore a passeggio con il Diavolo, ma anche con altri “mostri” come il Gobbo di Notre Dame, i Vampiri e i Fantasmi dell’Opera.L'evento è gratuito, ci si può prenotare scrivendo a info@orchestradifiati.it oppure chiamando il numero 370.375243