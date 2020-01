Weekend all’insegna del metal melodico e del rock in Astro Club

Venerdì 24 gennaio, all'AstroClub di Fontanafredda, la band di metal sinfonico Temperance riscalderà gli animi gentili di tutti i metallari presentando Viridian, loro ultima fatica, in uscita proprio domani per Napalm Records. Questa data sarà uno dei due show esclusivi organizzati in Italia.

Special guest della serata saranno i Sinheresy, female fronted metal band da Trieste, freschi di uscita del nuovo album con Scarlet Records, e gli Starsick System.

Sabato 25 gennaio ci sarà The Rock Show, fino alle 24 gratuito, Luca Borghese e Dj Schizzo selezioneranno brani di AC/DC, Arctic Monkeys, A day to remember, Alice In Chains, Black Sabbath, Blur, Beastie Boys, Beck, Blind Melon ,Doors, Eagles of Death Metal, Foo Fighters, Grand Funk Railroad, Lagwagon, Led Zeppelin, Limp Bizkit, Marilyn Manson, Motorhead, My Chemical Romance, Nine Inch Nails, Nirvana, NoFx, Pearl Jam, Placebo, Rage against the machine, Rammstein, Red Hot Chili Peppers, Slipknot, Sum 41, System of a down, Smashing Pumpkins, Soundgarden, The Hives, The Offspring, Wolfmother, Tool, …e via fino ad arrivare ai ZZTop.

Tessera Federitalia obbligatoria.