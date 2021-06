Weekend con la festa sul Nonsel e i concerti di Piano city

L’Estate a Pordenone è partita con i concerti di pianoforte di Piano City in giro per la città, fino a domenica, e la festa sul Noncel lungo la Rivierasca chiusa alle auto, sabato 19 e domenica 20. E, sempre domenica, la musica dall’alba al tramonto con due concerti gratuiti, uno alle prime luci del mattino (posti esauriti) lungo le sponde del fiume, sull’imbarcadero, l’altro la sera alle 21 in piazza XX Settembre. Quest’ultimo live (posti ancora liberi), oltre a essere l’evento clou del weekend, costituirà la chiusura della rassegna musicale Piano City e l’avvio ufficiale dell’Estate degli eventi. Per partecipare agli appuntamenti bisogna sempre prenotare. Il calendario eventi, con i recapiti per le prenotazioni, è su comune.pordenone.it/estate



SABATO 19 - Piano city propone dalle 10.45 una giornata intera di concerti (pianocitypordenone.it). La sera duplice appuntamento. Il primo è “Dante d’improvviso”, nuova produzione alle 21 al Teatro Verdi con il pianista Roberto Prosseda che proporrà in prima esecuzione assoluta l’opera scritta dal compositore pordenonese Cristian Carrara. Saranno una serie di frammenti musicali intorno ai temi danteschi giustapposti all'esecuzione di pagine celebri del repertorio classico. Il secondo appuntamento è l’ascolto inusuale al parco Querini: alle 22.30 verrà proposto in collaborazione con Yamaha Music Europe il Silent WiFi Concert® il live con Andrea Vizzini al pianoforte e Antonio Gargiulo voce recitante. Si tratta di un concerto per pianoforte silenzioso e suggestioni notturne con esibizione dal vivo e ascolto live in cuffia. Ma sabato, come detto, apre anche la Festa sul Nonsel. Inaugurazione alle 11, alle 14 sfilata di auto d’epoca, dalle 16.00 alle 17.30 visita guidata alla città a cura del FAI Pordenone



(prenotazioni 345 6031223). Alle 20.30 la Fiaccolata sul Noncello, a cura di Canoa Club Naonis, e alle 22 serata musicale con gli inossidabili Camaleonti. Sia sabato sia domenica funzioneranno nell’area del Noncello mercatini, chioschi, mostre e altre attrazioni.- Prosegue Piano city con diversi altri concerti fino a terminare alle 21 in piazza XX Settembre. Qui ci sarà il concerto “Get Happy!” con il duo pianistico Paolo Alderighi e Stephanie Trick. Un live divertente e adatto a tutti tra jazz classico e arrangiamenti originali di brani della swing era, ragtime, stride piano, blues e boogie Woogie. Molto prima, alle 5.18 sulle rive del Noncello ci sarà il concerto “Cantando il cinema” con Corocastel e Ensemble Fadiesis. Sempre nell’ambito della festa del fiume, alle 9 (da Cordenons) partenza cicloturistica dalla sorgente e lungo il corso del Noncello fino alla confluenza con il Meduna e ritorno nell’area Parco Fluviale del Noncello, a cura di FIAB Pordenone Aruotalibera.Alle 12.00 e alle 16.30 lo spettacolo “Storie di fiume, un fiume di storie” con Bruna Braidotti accompagnata dal musicista Nicola Milan. Alle 16.30 l’iniziativa "L'educazione del cane", con l’associazione "I cani del sorriso" e alle 19 chiusura con lo spettacolo di danza aerea sul Ponte di Adamo ed Eva.