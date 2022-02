Willie Peyote a Onde Mediterranee

Giunto alla sua ventiseiesima edizione, Onde Mediterranee Festival, tra i più importanti e consolidati contenitori di eventi musicali e di progettualità culturale della regione, annuncia il primo concerto estivo: ritorna, con una data in esclusiva per il FVG, Willie Peyote, che si esibirà il 29 luglio 2022 nella scenografica Arena allestita da Euritmica nel verde del Castello di Gradisca d’Isonzo, nuova sede del festival che avrà luogo, con molte novità, concerti e gli appuntamenti culturali di Lettere Mediterranee, dal 23 al 31 luglio 2022.



Onde Mediterranee è un concept eco-festival i cui strumenti di interazione e condivisione sono i linguaggi della musica, della letteratura, del pensiero multiculturale rivolto con particolare attenzione al Sud del mondo e alla diffusione e crescita della consapevolezza dell'importanza di salvaguardare l'ambiente e il futuro del pianeta.



Willie Peyote, dopo i vari spostamenti degli ultimi mesi, con il nuovissimo tour Willie Peyote Estate 2022 riprogramma i concerti precedentemente previsti nei club, con l’aggiunta di nuovi live all’interno dei principali festival estivi lungo tutta la penisola.



Il rapper e cantautore torinese, con 5 album all’attivo e la partecipazione, nel 2021, al Festival di Sanremo con “Mai dire mai - La locura” (Premio della Critica Mia Martini) ottiene ovunque consensi entusiastici da parte del pubblico e della critica grazie alla sua capacità unica di unire la vitalità e la padronanza tecnica della musica rap con testi che arrivano all’ascoltatore come pugni in faccia, la sua penna, infatti, è il suo principale punto di forza: come in “Mostro”, tra i suoi brani più caustici «Vorresti essere bene informato, no tu non vuoi mica la verità, vuoi solo essere rassicurato», un J’accuse contro la dilagante insensibilità sociale e culturale e sui linguaggi della propaganda e della disinformazione attraverso i social media.Anche per questo tour Willie Peyote sarà accompagnato dalla All Done Band formata da Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth), Enrico Allavena (trombone) e Damir Nefat (chitarra).I biglietti sono in vendita online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati – info www.euritmica.it +39 04321720214.