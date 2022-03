Woodkid a Sexto 'Nplugged

Il cartellone della rassegna musicale del Festival Boutique Sexto 'Nplugged si arricchisce oggi con l’annuncio del terzo headliner della XVII edizione: il musicista, regista visionario e compositore francese Woodkid, che si esibirà nella storica location di P.zza Castello, nel cuore di uno dei borghi più antichi, affascinanti e rock del Paese, sabato 23 luglio 2022, in collaborazione con Comcerto.



A Woodkid, all’anagrafe Yoann Lemoine, sono bastati due album - il capolavoro "The Golden Age" del 2013 e il successivo “S16” del 2020 – per lasciare il segno e guadagnarsi il successo di pubblico e critica grazie alla sua peculiare cifra stilistica caratterizzata da canzoni pop elettroniche che sono senza dubbio delle vere e proprie colonne sonore cinematografiche.



Il poliedrico artista francese, già noto come regista di videoclip per pop star come Lana Del Rey, Katy Perry, Drake e Rihanna, e per aver collaborato con Luc Besson e Sofia Coppola, ha dato vita al progetto Woodkid nel 2011. Nel marzo dello stesso anno pubblica l’Ep “Iron” il cui video è stato utilizzato come colonna sonora del trailer di Assassin's Creed: Revelations, nel trailer del film Hitchcock e nella serie TV Teen Wolf.



Nel 2012 pubblica l’Ep “Run Boy Run” e il video dell’omonimo singolo ottiene una nomination ai Grammy Awards nella categoria “Best Short Form Music Video”.Nel 2013, con l’uscita del suo debut album “Golden Age” si afferma definitivamente nella scena musicale con oltre 800 mila copie vendute e guadagnandosi a pieno merito il titolo di “Best New Artist Live Performance” ai Victoires De La Musique Award del 2014 e la nomination come “Best Music Video” ai Grammy Awards del 2015. Alcuni brani del disco sono stati inseriti nella colonna sonora di Django Unchained e usati come sample da Kendrick Lamar.Bisognerà aspettare sette anni di sperimentazione e riflessione di Lemoine per la pubblicazione del suo secondo album “S16”, uscito nel 2020 per Island Records.Un disco malinconico, decisamente diverso dal precedente, dalle atmosfere più dilatate e intriso di contrasti e di paure, ma anche di politica, di bellezza, di vita e di morte.All’interno del disco le bellissime "Goliath" - scelta da Hideo Kojima come colonna sonora del trailer ufficiale di Death Stranding - e "Guns For Hire", inserita nella colonna sonora della serie animata Netflix Arcane - League Of Legends.Cullati dal suo caratteristico timbro vocale, Woodkid ci apre le porte di un universo intimo, di profonda ricerca introspettiva, terribilmente commovente e umano, regalandoci uno spettacolo live a dir poco epico in cui performance, musica, scenografia e visioni sono in perfetto equilibrio tra di loro.L’annuncio dell’artista francese conferma alcune caratteristiche imprescindibili e principali di Sexto 'Nplugged: sperimentazione musicale, ricerca di stile e scelte non convenzionali, che ne fanno uno dei punti di riferimento del nostro Paese per la musica di qualità, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente che lo ospita.Woodkid è stato preceduto dall’annuncio di due artiste internazionali di fama mondiale: l’icona dell’indie-rock americano Cat Power, che calcherà il palco del Festival martedì 21 giugno in esclusiva per il nord-est d’Italia, e la carismatica cantautrice danese Agnes Obel che incanterà il borgo medievale il 29 luglio (leggi qui il primo comunicato completo con tutte le informazioni).Il piccolo e prezioso borgo medioevale di Sesto Al Reghena, incastonato all’interno di spazi naturalistici di rara bellezza nella provincia di Pordenone, ha una lunga storia che risale già all’età del bronzo ed è noto soprattutto per il complesso dell’Abbazia di Santa Maria in Silvis, fondata nel 730-735. Per l’architettura del luogo, la sua storia antica e la splendida area naturale in cui è immerso, è stato eletto come uno dei borghi più belli d’Italia.Sesto Al Reghena è uno spazio inclusivo e poliedrico, votato alla musica, all’arte e alla cultura in ogni sua forma, in grado di creare un legame magico, indissolubile e reciproco con gli artisti che ospita ogni anno.La manifestazione è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Fondazione Friuli.