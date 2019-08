Woodstock celebrato cinquant’anni dopo

Ferragosto ‘vintage’ alla tradizionale Festa di Avasinis, che negli ultimi anni ha ospitato molte rockstar anche mondiali. Venerdì 16 lo spazio sarà tutto per un progetto 100% friulano, ‘Love Caravan’, nato per iniziativa del chitarrista e frontman Anthony Basso per celebrare il 50° anniversario del Festival di Woodstock. Proprio nel giorno in cui nel 1969 si chiuse la tre giorni di pace, amore e musica, la band reinterpreterà in chiave unica i brani di The Who, Creedence Clearwater Revival, Grateful Dead, Jimi Hendrix, Santana, Crosby, Stills, Nash & Young, Janis Joplin, Joe Cocker e altri partecipanti alla kermesse.