Workshop di pianoforte con Matteo Andri

Dopo diversi incontri con musicisti dell'area jazz e moderna, la Polinote Music Room nel cuore del centro storico di Pordenone apre le porte anche all'area classica con una giornata di studi dedicata al pianoforte.



Si svolgerà infatti domenica 8 maggio in Vicolo Chiuso 5 il Workshop con Matteo Andri, concertista, docente e vincitore di numerosi premi internazionali.

In programma a partire dalle14.30 una Masterclass collettiva rivolta a tutti i pianisti di ogni livello di preparazione, in qualità di partecipanti attivi e/o uditori; un'occasione speciale di formazione e di condivisione per ricevere consigli utili per perfezionarsi e approfondire la propria tecnica.



Nel corso del pomeriggio, i partecipanti potranno anche seguire il Seminario "Metodologie di studio efficace", per scoprire come sfruttare il tempo di studio in modo ottimale e produttivo e come approcciarsi a risolvere i passaggi particolarmente difficili. Inoltre, durante la mattinata, sarà possibile svolgere delle lezioni individuali su prenotazione. L'iscrizione è obbligatoria, i posti sono limitati. Per info e prenotazioni: tel. 0434 520754 cel.347 7814863, info@polinote.it