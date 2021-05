Workshop in ricordo di Riccardo Visintin

ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina giunta alla sua 22° edizione che quest'anno si svolgerà dal vivo e sul web dal 1 al 10 luglio 2021, annuncia “Il racconto della scrittura”, un workshop gratuito dedicato al ricordo di Riccardo Visintin, storico collaboratore del festival e autore dei “Diari di Bordo” della manifestazione, vere e proprie pillole di critica cinematografica sui film in concorso nelle varie edizioni di ShorTS.



"Con questo workshop vogliamo ricordare Riccardo - spiega Chiara Valenti Omero, presidente e co-direttrice di ShorTS International Film Festival - la sua creatività e capacità di scrittura che ha sempre trasmesso l'amore per ciò che faceva oltre ad una cultura – non solo cinematografica – immensa".



“Il racconto della scrittura” avrà una durata di tre giorni e si svolgerà l’11, 12 e 13 giugno presso la Casa del Cinema di Trieste, in Piazza Duca degli Abruzzi, 3. Il workshop si rivolge, per un massimo di sei partecipanti, a tutti coloro che desiderano cimentarsi nella stesura di una sceneggiatura per la realizzazione di un cortometraggio, con lo scopo di potenziare e stimolare la creatività nello storytelling attraverso sessioni di lavoro collettive e incontri individuali. Ai partecipanti non sono richieste precedenti esperienze in ambito cinematografico o in un altro settore artistico.



Per candidarsi è necessario attraverso la compilazione di un, insieme a una breve descrizione dell'idea di sceneggiatura che si vuole sviluppare e la motivazione della propria scelta. Durante il workshop i partecipanti verranno affiancati dai due docenti che, attraverso incontri individuali e collettivi, illustreranno gli strumenti indispensabili e propedeutici al lavoro di stesura della sceneggiatura, assegnando anche esercizi personalizzati in vista dell'ultima giornata di lavoro, quando i docenti incontreranno a turno ciascun partecipante per valutare individualmente il lavoro svolto e analizzare insieme le competenze acquisite.