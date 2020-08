Workshop musicale del gruppo costumi tradizionali bisiachi

Partirà a metà agosto il workshop musicale estivo “Note di mezza estate” pensato dalla maestra Caterina Biasiol per i giovani DIMAN (8-15 anni) del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi di Turriaco.



Due incontri a settimana da due ore ciascuno in compagnia di professionisti in diversi settori che, con la loro comprovata esperienza, aiuteranno il gruppo di lavoro ad esprimersi con la musica, a dominare tecniche, materiali e palcoscenico, ad esplorare le diverse possibilità espressive di voce, corpo e strumenti, stimolando l’improvvisazione libera e creativa: Vocal training, Teatro, Musical, Ritmicità, body percussion, pronuncia inglese, danza e coreografia.



Un’occasione unica per riattivare e sostenere le relazioni tra coetanei e coltivare l’amicizia, imparando al tempo stesso a scoprire e valorizzare nuove abilità. L’attività si svolgerà naturalmente nel rispetto dei protocolli sanitari al fine di garantire la sicurezza di tutti.



Per informazioni rivolgersi al 3332680937, 3474612447 o scrivere a costumibisiachi@libero.it