Workshop sul suono del sax, dall'acustico all'elettrico

Anche quest’anno Homepage Festival – la manifestazione giunta alla sua dodicesima edizione che fa della musica il suo cuore pulsante – propone un workshop musicale su “Il suono del sax dall'acustico all'elettrico”. In collaborazione con Gianni Rojatti, domenica 15 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 alla Music Academy di Via Daniele Manin 6 a Udine, un laboratorio di suono e creatività tenuto da Marco Scipione (sax) e Daniel Fasano (batteria), due strumentisti di spicco della scena italiana. Sassofonista vicino al Jazz più colto e assieme disinibito il primo, Rocker verace e sperimentatore il secondo, Scipione e Fasano hanno dato vita a un progetto che travalica ogni possibile categorizzazione stilistica a favore di una ricerca sonora e di groove unica.



Un Workshop rivolto a musicisti, compositori e produttori curiosi di assistere ed essere partecipi di un processo che coniuga consapevolezza tecnica ed estro improvvisativo. I due ospiti spiegheranno ai partecipanti come approcciare il mondo dell'effettistica partendo dal suono naturale dello strumento, in un percorso di ricerca e consapevolezza sonora spendibile per ogni strumento. Racconteranno inoltre l’utilizzo degli effetti in contesto live: cosa portare sul palco e come utilizzarlo al meglio. Ingresso gratuito, prenotazioni su: http://bit.ly/HomepageFestival-BeyondTheSound



Il worshop di domenica 15 dicembre è organizzato da Homepage Festival in collaborazione con Gianni Rojatti e Music Academy di Udine.



Marco Scipione è un sassofonista che si sta ritagliando un posto di primo piano nella scena internazionale. Incarna la più moderna figura di musicista che gioca e mescola tra loro i generi, traghettando il suo stupefacente fraseggio jazz tra l’elettronica e la sperimentazione, con costanti e vigorosi richiami al funk e al rock.

Scipione è il primo solista nella band di Mario Biondi e, tra le tante collaborazioni, vanno ricordate quelle con il bassista Federico Malaman e il cantante Giuliano Palma.

Daniel Fasano è uno dei batteristi più promettenti in Italia. Dal 2008 è batterista della band dARI. Nel corso degli anni ha collaborato con importanti artisti, tra cui: Max Pezzali, Mario Biondi, Andy (Bluvertigo), Enrico Matta (Subsonica) e altri. Nel 2019 Ha preso parte al “Truman Tour” del rapper SHADE che ha accolto durante le date diversi importanti ospiti tra cui J-AX, Nitro, Grido, Fred De Palma, Federica Carta) e al “Giovanipersempre Tour” della popstar Irama. Ha inoltre composto, prodotto e pubblicato il proprio disco solista, “Groovemantic” uscito a fine 2018. Ha recentemente vinto il concorso nazionale “Alfredo Golino Drums Contest”, classificandosi primo tra più di 800 batteristi.