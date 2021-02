Workshop sulla Psicologia del personaggio e dell'attore

Nuove date per il Workshop Teatrale online di Anà-ThemaTeatro, lunedì 22, giovedì 25 e venerdì 26 febbraio, dal titolo 'La psicologia del personaggio e dell'attore teatrale', con Luca Ferri.

Il workshop si terrà sulla piattaforma Zoom, ha un costo di 50 euro a partecipante e si terrà in orario serale, dalle 20 alle 22. L'evento è aperto anche agli attori non professionisti e vi possono partecipare al massimo dieci persone.

Per informazioni e iscrizioni contattare il 345 3146797 o inviare una mail a info@anathemateatro.com

Si tratta di un workshop innovativo, mirato a studiare e comprendere i per corsi per la creazione del mondo psicologico del “personaggio”, attraverso esercizi di analisi e tecniche di training psico-fisico.