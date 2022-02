Wunderkammer Festival chiude con Forqueray Unchained

Wunderkammer Festival recupera l'ultimo appuntamento del 2021 lunedì 14 febbraio 2022, alle 20:30 al Teatro Miela di Trieste, con un concerto dal provocatorio titolo Forqueray Unchained. Un gioco su una nuova interpretazione del repertorio per viola da gamba della Francia del Re Sole, in un programma costruito con delle Suite Mosaïque, a mosaico, di brani di autori diversi, che mostreranno in toto la bellezza e la vastità espressiva di questo magnifico periodo storico. L'ambivalenza di una musica spesso in bilico tra lo stile francese e le suggestioni di quello italiano, si presta a questo approccio poco convenzionale ma di estremo impatto emotivo e sicuramente molto virtuosistico del giovane André Lislevand.



Il violista, di madre francese e padre norvegese ma nato e cresciuto in Italia, in compagnia di Paola Erdas al clavicembalo e Jadran Duncumb alla tiorba, presenta a Wunderkammer il suo album d'esordio, appena uscito per l'etichetta Arcana, accolto entusiasticamente dalla critica internazionale e vincitore del Diapason Découverte della prestigiosa rivista francese Diapason.



Wunderkammer anche quest'anno ha creato un libretto di stagione simile a un diario di viaggio, dove poter scrivere appunti, annotazioni e le musiche preferite che di volta in volta il viaggiatore sceglierà, realizzando così il proprio, unico, personale libretto Wunderkammer 2021. Biglietti in vendita anche su vivaticket.it



Ma non finisce qui: Wunderkammer ritorna per il gran finale di lunedì 21 marzo 2022, in occasione della Giornata Europea della Musica Antica, con un concerto straordinario, L'ultimo Paradiso, che vedrà protagonisti laReverdie e Paola Erdas in uno spettacolo dedicato al Paradiso degli Alberti di Giovanni Gherardi da Prato, una delle più significative opere tardo gotiche italiane, in cui la poesia in volgare si fonde con le musiche del Faenza Codex.