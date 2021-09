Wunderkammer Festival presenta l'Ensemble de harpes Sébastièn Érard

Wunderkammer Festival si sposta sabato 25 settembre alle 20.30 nella suggestiva Basilica di San Silvestro con Li stelle della sera, insieme alle incantevoli arpe dell'Ensemble de harpes Sébastièn Érard. Su quattro arpe antiche di pregiata fattura diversa, a movimento doppio e singolo, tra somiglianze e diversità timbriche, il concerto riproporrà idealmente il mondo musicale napoletano dei fratelli Caramiello, che vissero tra la metà del 1800 e i primissimi anni del 1900.



La produzione musicale di Giovanni e Sebastiano Caramiello, allievi di composizione del celebre compositore napoletano Saverio Mercadante, è vastissima tra manoscritti e stampe. Molte le composizioni su soggetti d’opera, le variazioni su arie da camera alla moda o su melodie popolari ed ancora le trascrizioni di brani tratti dal repertorio clavicembalistico. Ma non mancano brani d’occasione, segno dell'inserimento dei Caramiello nel mondo diplomatico dell'Italia appena divenuta nazione. L’Omaggio alla Principessa e Principe di Napoli, inserito nel programma Wunderkammer del 25 settembre, nel quale compare l’Inno al Montenegro venne composto in onore della Regina Elena, Principessa del Montenegro, andata sposa ad Emanuele di Savoia il 24 maggio 1896, della quale Giovanni era maestro di musica. Entrambi, Sebastiano e Giovanni, diverranno consoli onorari del Montenegro.



La scrittura musicale di Giovanni Caramiello è presente anche in brani che non nascono da trascrizione, come il quartetto del compositore di scuola napoletana Lauro Rossi (1812-1885), anch’egli allievo di Mercadante e poi direttore del Conservatorio di Napoli dal 1871 al 1878, dove, nella forma del pout pourri di diversi temi, la musica costruisce un caleidoscopio di colori intimi e brillanti, che conduce allo sfavillante finale, come si potrà ascoltare nell'arco della serata.Mara Galassi, Elena Spotti, Chiara Granata e Silvia Musso sono le quattro arpiste dell'Ensemble de Harpes “Sebastièn Erard” fondato e diretto da Mara Galassi e dedicato al repertorio dell’Ottocento italiano, eseguito su arpe originali di primo Ottocento. Tra le musiche in programma oltre ai brani citati anche Gavotta con variazioni di Jean Philippe Rameau (1683 - 1764), Celebre Siciliana del Pergolese (1710 - 1736), Lucia di Lammermoor di Donizetti, Divertimento sopra alcuni motivi napoletani, Duetto sulla Casta diva di Bellini (1801 - 1835) op.19, La Forza del Destino di Verdi (1813 - 1901) e il Duetto l'Aria da La Cavalleria Rusticana di Mascagni (1863 - 1945).