Wunderkammer Festival, riaparte la rassegna dedicata a 'Il Corso del Tempo'

Dopo l'interruzione autunnale dell'edizione 2020 di Wunderkammer Festival, a causa delle disposizioni anticovid, riprende finalmente a maggio la rassegna di musica dedicata, non a caso, a “Il Corso del Tempo”.



Dieci gli appuntamenti dislocati tra il Teatro Miela di Trieste, la Chiesa Luterana di Largo Panfili, Palazzo Gopcevich e la Torre del Lloyd con la prime data registrata in video e disponibile sui canali digitali (youtube e facebook) del festival.



«Il nostro viaggio nel tempo iniziato il 12 ottobre scorso al Teatro Verdi con il concerto in collaborazione con la Società dei Concerti - racconta Paola Erdas, direttore artistico del festival - ha subito una brusca frenata. Speriamo di poter riprendere il festival in presenza prestissimo, ma nel frattempo riprendiamo a viaggiare col primo concerto in video girato nell’antico e prestigioso Collegio Ghislieri di Pavia. Sarà una piccola avant-premiére per omaggiare il nostro pubblico che siamo ansiosi di incontrare di nuovo ».



Wunderkammer propone un viaggio temporale anacronistico, attraverso una macchina del tempo musicale: dalla fine del Patriarcato di Aquileia del 1420 fino ad oggi, gli anni 2000. Zigzagando negli anni si potrà scoprire cosa succede nella musica secolo dopo secolo, concerto dopo concerto.In un susseguirsi di eventi Wunderkammer, ancora una volta, allinea capolavori musicali tenendo in equilibrio il contemporaneo e l'antico. Un concerto per ogni secolo: 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, un lento orologio le cui sfere collegano in un unico movimento ricerca musicologica e personalità artistica, improvvisazione estemporanea e studio delle fonti.Primo appuntamento in video disponibile dal 1 maggio sul canale youtube del festival e sui canali social: dal suggestivo titolo "Il n'ya pas d'amour hereux”, per scoprire con l'ensemble La Palatine, la musica del 1600. Il gruppo, in residenza al Centro di Musica Antica Ghislieri, concluderà il suo percorso nella città di Pavia con un video realizzato per Wunderkammer girato in tre delle sale più prestigiose dell’antico Collegio Ghislieri: il Salone San Pio, la Cappella San Pio e il Salone del Rettorato. La Palatine è uno dei gruppi selezionati dal nuovo programma europeo EEEMERGING+ di cui WK è partner associato. Finanziato dalla Comunità Europea, EEEMERGING+ promuove giovani gruppi emergenti di musica antica nei primi passi dello sviluppo della carriera. I video realizzati per l'occasione andranno sui canali social di Wunderkammer il 1 maggio, resteranno online nei mesi a venire e renderanno omaggio a Cavalli, Monteverdi, Mazzocchi, Sances, Merula e Kapsberger.Il Festival, compatibilmente con le disposizioni governative e nazionali e con la situazione pandemica, proseguirà in presenza il 15 maggio alle 18 al Palazzo Gopcevich, con Costantino Mastroprimiano e Alessandra Sagelli al fortepiano in “Mehrhändig - per più di due mani”, con musiche del 1800, Beethoven soprattutto, e un piccolo omaggio a Mozart. Il concerto sarà anche l'occasione per inaugurare il fortepiano "da viaggio", costruito a Londra nel 1786 da Buntebart & Sievers: un prezioso gioiello recentemente restaurato dal Museo Schmidl, e anche per riascoltare il fortepiano Heichele costruito a Trieste nei primi decennia del XIX secolo.Con un balzo temporale arriviamo nel 2000, il 18 maggio al Teatro Miela alle 19, con un programma tutto in divenire: carta bianca a Gavino Murgia, voce, sax e Paola Erdas, clavisymbalum, salterio e voce in un programma dal suggestivo titolo “Il vento tra le corde”.Il 22 maggio, con il Caladrius ensemble e un programma “A Musical Duel”, giocato su un repertorio che va dal XVI al XVIII secolo, Wunderkammer si interseca con il Progetto Gemini, iniziato durante Science in the City di ESOF 2020. Il concerto sarà ospitato alla Sala delle Colonne alla Torre del Lloyd in via Von Bruck 3, sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.Wunderkammer prosegue poi il 25 maggio alle 19 al Teatro Miela balzando nel ‘900 con “Time has told me” in cui Joel Frederiksen, voce e liuto, e Domen Marinčič, viola da gamba, offrono un programma in cui il seicentesco John Dowland è affiancato ai cantautori contemporanei Leonard Cohen e Nick Drake.Il 1 giugno, al Teatro Miela sempre alle 19 La Reverdie, uno dei più importanti ensemble di musica medievale nel panorama internazionale, mette a fuoco una delle ricorrenze di questa rassegna 2020, cioè il passaggio, nel 1420, al dominio veneziano del Patriarcato di Aquileia col programma “Quando i Dogi sconfissero i Patriarchi”.L’ 8 giugno alle 19 al Teatro Miela il clavicembalo di Paola Erdas ci porterà nella Napoli cosmopolita della fine del ‘500 con “Intavolatura de Cimbalo” del musicista cieco Antonio Valente: Balli, Ricercari, Canzoni antiche in un tripudio barocco ancora con un eco di Rinascimento.Johann Sebastian Bach sarà invece il protagonista assoluto della serata del 12 giugno nella Sala delle Colonne della Torre del Lloyd, fatto rivivere dalla giovane promessa del liuto Jadran Duncumb che presenta a Trieste il suo nuovo e già celebrato CD dedicato al grande compositore.Il 18 giugno 2021 il festival chiude gli appuntamenti estivi, alle 19, alla Chiesa Luterana di Largo Panfili, con “Gran Finale”, un concerto nato per il progetto Gemini: Kees Boeke, Walter van Hauwe, Lorenzo Cavasanti e Manuel Staropoli, quattro assoluti virtuosi, riuniti in un ensemble di flauti diritti che utilizza strumenti realizzati grazie a una collaborazione tra Elettra Sincrotrone Trieste e l’Università di Torino.Infine zigzagando nel tempo si tornerà al 1600 con un concerto rimandato in autunno con la soprano Arabella Cortese e Alberto Busettini all’organo e cembalo in “Affetti e Meraviglie” un viaggio nel pieno del Barocco italiano.WUNDERKAMMER e il progetto GEMINI godono dei contributi della Regione Friuli Venezia Giulia e si svolgono con la collaborazione del Teatro Miela Bonawentura, della Società dei Concerti di Trieste. Tra i partner il MIBACT - Direzione Generale Musei del Friuli Venezia Giulia, il Conservatorio Tartini, Autorità di Sistema Portuale del, Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri, Musica.be, Festival Radovlijca, DRAMSAM, Coro da Camera Udinese, Elettra Sincrotrone Trieste, l’Università di Torino, Risonanze, Antiqua, Barocco Europeo.Wunderkammer è membro della Rete Europea della Musica Antica REMA, della rete Friuli Early Music FEM ed è partner associato del progetto europeo EEEMERGING+.Tutti i concerti sono alle 19, tranne quello a Palazzo Gopchevich che è alle ore 18.