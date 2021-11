Wunderkammer in streaming con il simposio 'L'amor che move il sole e l'altre stelle'

A partire dalle 15 sino alle 17 circa di sabato 6 di novembre 2021, la Stanza delle Meraviglie del festival Wunderkammer di Trieste, invita quattro noti artisti non solo del festival ma della musica antica internazionale - Claudia Caffagni, Ilaria Sainato, Michele Pasotti e Federico Rossignoli - a parlare di Dante, del suo tempo, del suo mondo e di ciò che la sua arte ha lasciato in noi.



Dalla musica, alla danza, al simbolismo e allegoria, sino ad arrivare ai riflessi di un uomo del medioevo su di un uomo del presente, i quattro relatori, in compagnia di Marina Mai che farà da moderatrice, si avvicenderanno nello spazio virtuale di una stanza su Zoom, per condividere il loro sapere con chi vorrà essere ospite assieme a loro del festival Wunderkammer. Ci si avvicenderà nella musica per la danza più volte accennata nella Divina Commedia di Dante e che lui testimonia nelle frequenti immagini e descrizioni di danze, senza tralasciare l’aspetto più filologico della danza medievale tra iconografia, letteratura e fonti musicali. La stessa analisi verrà fatta per le tipologie di musica citate nella Divina Commedia, come l’epifania e la dissolvenza, per discutere anche sotto un aspetto più contemporaneo, testuale e filosofico, di ciò che rimane di Dante oggi al musicista.



Ci si può prenotare via e-mail all’indirizzo:info@wunderkammer.trieste.it; il giorno prima dell’appuntamento verrà inviato il link alla conferenza.



Oppure si può rimanere aggiornati seguendo la pagina Facebook di Wunderkammer: https://www.facebook.com/wunderkammer.trieste