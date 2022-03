Wunderkammer, omaggio alla musica antica

Wunderkammer - La Stanza delle Meraviglie festeggia la Giornata Europea della Musica Antica, evento promosso dalla Comunità Europea e dal REMA (Reseau Europeenne de Musique Ancienne), la rete europea dei festival di musica antica di cui Wunderkammer è membro sin dai suoi esordi, il 21 marzo 2022, alle 20:30 alla Chiesa Luterana di Trieste in Largo Panfili, con il concerto "L'Ultimo Paradiso" insieme a LaReverdie.



La celebrazione racchiude il duplice anniversario del compleanno di Johann Sebastian Bach e il primo giorno di primavera: un giorno magico quindi per concludere il festival con un concerto che fa da contraltare al primo della rassegna. Il festival era iniziato con Incipit dall’Inferno con i bravissimi Quoniam Ensemble e si concluderà con L’Ultimo Paradiso con il celeberrimo ensemble laReverdie, uno degli ensemble prediletti di Wunderkammer.



Lo spettacolo prende origine da Il Paradiso degli Alberti la più bella opera letteraria tardo gotica italiana, scritta intorno al 1400 da Giovanni Gherardi da Prato, poeta e giurista devoto alle Tre Corone fiorentine, in particolar modo a Dante. Il libro è ambientato nella Firenze del 1389: nel giardino della villa dell'umanista Antonio Alberti, detta “Il Paradiso”, una compagnia di intellettuali, letterati, filosofi e musicisti viene ritratta durante i suoi nobili e dotti intrattenimenti. Gli ospiti, belle donne e aitanti giovanotti, discutono di questioni d’amore tra musiche e cacce, si accompagnano anche a intellettuali e prestigiosi cittadini della Firenze dell'epoca, tra cui spicca la presenza del famosissimo compositore organista fiorentino Francesco Landini, invitato ad allietare gli invitati, a commuoverli con la sua soave maestria all'organetto. In particolare, viene descritta l'esecuzione della sua ballata “Orsù gentili spirti”, densa di artifici poetici danteschi, che verrà eseguita nel concerto.



Sono tanti i temi che, come fili sottili, attraversano il Paradiso degli Alberti: amore, politica, filosofia, etica, musica. Con questi fili tematici laReverdie tesserà e intreccerà il programma, tratto dalle composizioni di Francesco Landini e di altri compositori a lui coevi tra Italia e Francia, immaginando una colonna sonora suggerita dalle descrizioni, dalle conversazioni e dai racconti che risuonano nel giardino del Paradiso.