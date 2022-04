Xes Reloaded al Tiare Shopping

A grande richiesta continua l’intrattenimento musicale al Meeting Place Tiare Shopping di Villesse con le migliori band del territorio: ogni venerdì dalle 19.30 alle 21.30 la cena e l'aperitivo alla Food Court hanno una nota in più!



Venerdì 15 aprile a partire dalle 19.30 appuntamento con “EXES”, una delle cover band più conosciute in Friuli Venezia Giulia - ma non solo - sinonimo di uno spettacolo che fonde il coinvolgimento del pubblico presente a una proposta artistica unica nel suo genere.



Da oltre 15 anni presenti sui migliori palchi d'Italia, la band friulana è stata protagonista in oltre 2.000 feste di piazza con uno show in cui il pubblico riceve tutta l'energia della musica live. L'idea dei cinque musicisti di grande esperienza che la compongono, infatti, è stata quella di proporre uno spettacolo alternativo al tradizionale live dove il pubblico possa a diventare parte integrante di esso grazie alle chitarre di Luca Friso e di Davide Mangano, al drumming di Alessandro Piovan, al basso di Francesco Piovan e alle tastiere di Giulio Farigliosi.



Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, per consumare al tavolo nei ristoranti, bar e aree relax interne è necessario essere in possesso del Green Pass “rafforzato”, esclusi i bambini sotto i 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.