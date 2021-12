Zlatomir Fung e al pianista cinese Richard Fu al Verdi di Trieste

Il grande talento e Premio Tchaikovsky Zlatomir Fung sarà insieme al pianista cinese Richard Fu il protagonista, lunedì 13 dicembre alle 20.30 al teatro Verdi di Trieste, del terzo concerto in programma per la 90esima stagione della Società dei Concerti Trieste, realizzata grazie ai soci iscritti e al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sponsor privati tra cui Orologeria Bastiani rivenditore autorizzato Rolex e la Fondazione Benefica Kathleen Casali.



Zlatomir Fung, di origini bulgaro-cinesi, ma statunitense di nascita, ha 22 anni e uno spiritoso look vintage… ma non resterà impresso al pubblico per questo! È sempre emozionante un incontro con un giovanissimo vincitore di un importante concorso internazionale, poter dire a distanza di anni...io c'ero, l'ho sentito che era ancora giovanissimo.





Il suo sorprendente virtuosismo e la profonda sensibilità, unite ad una tecnica ineccepibile, sono le premesse di una carriera formidabile, che lo sta posizionando tra gli interpreti più in vista della nuova generazione.A soli vent’anni, nel 2019, è stato il primo statunitense negli ultimi quattro decenni (oltre che il musicista più giovane) a vincere il primo premio al Concorso Tchaikovsky. Le premesse già c'erano tutte: prima di questo importantissimo traguardo, si era aggiudicato il primo premio al Concorso Schoenfeld di Harbin in Cina nel 2018, al Concorso George Enescu nel 2016 e al Concorso giovanile Johansen nel 2015. Nel marzo 2020 Fung ha inoltre ricevuto l’Avery Fisher Career Grant, borsa di studio e prestigioso riconoscimento del Lincoln Center di New York riservato a giovani solisti dal grande potenziale, che ha premiato la sua padronanza del repertorio tradizionale e la profondità della sua interpretazione del repertorio contemporaneo.Fung si sta ancora perfezionando alla Juilliard School of Music di Londra, ma ciò non gli impedisce di esibirsi in tutto il mondo con orchestre e in recital cameristici. Nella sua agenda ci sono tournée in Italia, Russia, Cina e Giappone e il debutto al Carnegie Hall.Ad accompagnarlo al pianoforte in un programma incentrato su musiche di Popper, Schubert, Salonen e Šostakóvič, sarà Richard Fu nato a Shanghai, formatosi nelle migliori scuole d’Europa, dal Royal College of Music di Londra, la Kunstuniversität Graz e quindi la Juilliard School.La Stagione Concertistica 90 è realizzata grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il patrocinio del Comune di Trieste, il sostegno di Le Fondazioni Casali, Main Sponsor Orologeria Bastiani rivenditore autorizzato Rolex, sponsor Farmacia Neri. Partner Teatri Lirici “G. Verdi” e Politeama “Il Rossetti”, Hospitality Partner Starhotels Savoia Excelsior Palace, Partner of Taste Caffè degli Specchi, Caffé Tommaseo e La Bomboniera. La Società dei Concerti fa parte di AIAM e del Comitato AMUR.