'Al razzismo rispondiamo con un sorriso'

Il gesto atletico, la forza, l’armonia del corpo, la velocità non hanno colore. Lo sa bene la pallavolista della Nazionale Paola Egonu che dopo le critiche razziste ai Mondiali, che hanno portato all’Italia la medaglia di bronzo, ha deciso di abbandonare (almeno temporaneamente) la squadra azzurra. E lo sanno bene anche i numerosi atleti friulani 'colpevoli' solo di avere una pelle più scura di altri.

Come Sintayehu Vissa, la mezzofondista di Pozzecco, attualmente impegnata negli Usa. Oggi ha 26 anni ed è stata adottata quando ne aveva otto, arrivando dall’Etiopia, dopo essere rimasta orfana.

“Quando sono arrivata ero una bambina, ma sentivo la differenza dalle battute dei miei compagni di scuola”, ammette. “Io sono sempre stata educata, grazie all’aiuto della mia famiglia e di mia madre in particolare, che mi ha insegnato che non ero io ad avere dei problemi ma gli altri”.

Crescere in un paese immerso nella campagna friulana ha avuto un prezzo, che però Sintayehu ha affrontato con sicurezza e disinvoltura. Dall’età di dieci anni ha iniziato a praticare l’atletica, iscrivendosi all’Atletica 2000 di Codroipo, per poi passare ad altre società sportive.

“Percepisci una mancanza di cultura dagli sguardi, ma io ho sempre risposto con un sorriso – continua – io al Friuli ho dato tutta la mia passione,anche rinunciando al legame con la terra di origine e alla cultura in cui sono nata”.

Lo conferma anche con una grossa carica di autoironia. “Ho due sorelle, loro sono di pelle bianca, mentre io sono il ‘cioccolatino’ della famiglia”. E ricorda una frase di sua madre che le ha ripetuto fin da piccola: “Le tue sorelle sono nate dalla mia pancia, mentre tu dal mio cuore”.

Oggi,dopo aver frequentato il College nel Mississippi (Stato dove il razzismo è ancora percepibile), si allena a Boulder in Colorado con il suo nuovo gruppo professionistico Oac. “Vedere ancora casi di razzismo nello sport mi mette una grande tristezza – aggiunge – e capisco bene quando questi colpiscono atleti italiani nati da famiglie immigrate”.

Di famiglia originaria della Repubblica popolare del Congo è Baofa Mifri Veso, ma lei è nata a Pordenone e qui abita e studia, frequentando l’Istituto ‘Pertini’ nell’indirizzo geometra. Mifri è atleta di salto triplo, iscritta alla Atletica Brugnera Friulintagli, ma nonostante gli ottimi risultati agonistici questa primavera ha visto le porte dei Campionati Europei sbarrate perché, non essendo ancora maggiorenne, non ha la cittadinanza italiana. “Questo mi ha delusa profondamente, ma soprattutto mi hanno fatto male i commenti che ne sono seguiti” dichiara Mifri. “Mi hanno detto che era giusto così, che non mi meritavo un posto agli Europei – aggiunge – nonostante tutti gli sforzi che faccio per allenarmi”.

È proprio così: anche se sei nata in Italia e sei un talento dell’atletica, ancora per due anni senza quel pezzo di carta (la cittadinanza) non puoi indossare la maglia azzurra e portare il tuo Paese sul podio. Gli apprezzamenti venati di sotterraneo razzismo sono giunti soprattutto da ragazzi della sua stessa età attraverso i social media. “Se capita, anche di persona, io non rispondo – continua Mifri – so bene che capiterà diverse altre volte nella mia vita e quindi non ci bado e tiro dritta. Lo sport, per fortuna, insegna una cosa molto importante: non conta di che colore è la tua pelle, ma soltanto se salti oltre i 13 metri”.

Gli sguardi: parlano più e prima di mille frasi razziste. Per fortuna Chidera Eze Blessing, rispetto ad altre città italiane in cui ha giocato, qui in Friuli non li ha ancora incrociati. Veneta di San Donà di Piave, la sua famiglia ha origini della Nigeria, Paese che lei ha lasciato all’età di due anni. Talento della pallavolo fin dalla tenera età, attualmente gioca in serie A2 ed è approdata alla Cda Talmassons, nel ruolo di palleggiatrice, proprio a inizio di questa nuova stagione agonistica. ‘Chi’- questo il soprannome con cui la chiamano amiche e colleghe – ha 19 anni e sta concludendo le superiori a indirizzo turistico. “In passato mi sono stati rivolti commenti e qualche offesa per il colore della mia pelle – ammette – ma ero molto piccola e non capivo il perché di quelle critiche quando, da parte mia, mi impegnavo al massimo nello sport. Solo con il tempo ho capito che non erano rivolte alle mie capacità. Spesso la gente parla sull’onda di emozioni, lo fa per sfogarsi e spesso senza pensare veramente le cose che dice”.

E senza pensare a che reazioni possono generare in una bambina che pensa solo a giocare bene a pallavolo. Una storia simile è quella di un’altra pallavolista appena accasatasi in Friuli, in forze alla Itas Ceccarelli Libertas di Martignacco. Linda Cabassa è nata ad Asti nel 2004 da una famiglia nigeriana, ma all’età di due anni è stata adottata da una italiana. “Da piccola erano frequenti i problemi con i compagni di scuola – ricorda – mentre due anni fa durante una partita a Roma dal pubblico mi sono sentita chiamare scimmia”.

Linda ha maturato un suo ‘antidoto’ quando questi episodi capitano. “Credo che certi atteggiamenti razzisti nascano da invidia e gelosia – rivela – e così lascio passare e anche certe parole entrano ed escono dalla mia mente immediatamente”.

Nella foto da sinistra in senso orario: Sintayehu Vissa, Baofa Mifri Veso, Linda Cabassa e Chidera Eze Blessing