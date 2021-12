Domani, alle 18, la Gesteco Cividale ospiterà la Falconstar Monfalcone nel derby Fvg dell’undicesima d’andata del girone B di serie B: arbitri Vito Castellano di Legnano (Milano) e Antonio Marenna di Gorla Minore (Varese).

"Sarà una partita molto difficile contro una squadra buona, organizzata e che sa passarsi bene la palla", è l'analisi di capitan Adrian Chiera. "Abbiamo già disputato tre amichevoli contro Monfalcone, quindi ci conosciamo a vicenda e la Falconstar punta sull’esperienza di tre giocatori come Coronica, Prandin e Rezzano. Questo derby potrebbe avvicinarci alla Final eight di Coppa Italia e dovremo essere bravi a proteggere il nostro fortino, senza prendere sotto gamba l’impegno. Vogliamo provare ad allungare la striscia positiva e regalare un’altra gioia ai nostri tifosi".

Media - La gara di domani sarà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 17.55 su LNP Pass, mentre la differita andrà in onda sempre domani alle 21 su Telefriuli (canali 11 e 511 HD) e www.telefriuli.it.

Istruzioni per l’uso - La prevendita prosegue fino alla palla a due di domani sul circuito Vivaticket online e nelle ricevitorie autorizzare come Doctor Phone al centro commerciale Borc di Cividat. La biglietteria del PalaGesteco, domani, sarà operativa dalle 17 così come l’Eagles corner all’interno della Club House dove si potranno acquistare sia le sciarpe che le nuove cuffie gialloblù oltre a tanto altro.