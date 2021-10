'Fvg al lavoro per riportare le gare di Coppa del mondo'

Riportare le gare di Coppa del mondo e, in generale, le grandi manifestazioni del circo bianco sulle piste del Friuli Venezia Giulia, già utilizzate più volte in passato per questo tipo di manifestazioni sportive. È stato questo uno degli argomenti emersi oggi nell'incontro svoltosi a Trieste fra il presidente della Fisi Flavio Roda e il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga. Presenti anche i consiglieri federali Gabriella Paruzzi ed Enzo Sima, oltre a Maurizio Dunnhofer, presidente della Fisi Fvg e del Comitato esecutivo Eyof 2023.

E’ stata l’occasione per un confronto sul tema del nuovo protocollo per la riapertura degli impianti sciistici, recentemente predisposto dalla Federazione, in collaborazione con tutte le realtà imprenditoriali e associazionistiche legate al mondo della montagna. In aggiunta si è parlato dell’organizzazione della prossima edizione degli Eyof, che saranno ospitati proprio in Friuli Venezia Giulia.

“L’incontro è stato cordiale e fruttuoso – ha detto Roda, appena terminata la riunione -. Fedriga ha preso atto delle posizioni della Federazione e ne ha condiviso lo spirito, nell’ottica della riapertura di un settore che ha sofferto moltissimo nella stagione passata. La storia e la tradizione del Friuli sono legate a filo doppio con gli sport invernali e tanti nostri campioni provengono proprio da queste terre. La collaborazione tra noi non può che essere stretta e duratura”.

L'intento - ha precisato Fedriga - è quello di riportare in regione le gare di Coppa del mondo e di Coppa Europa, "top event" sportivi che rappresentano un volano anche per la promozione turistica e per l'economia del territorio. La Regione vuole, infatti, mettere in campo una serie di iniziative affinchè, dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, la stagione sciistica possa riprendere a pieno ritmo pur nel rispetto delle vigenti norme anticovid.