La sezione friulana della Associazione Nazionale delle Stelle al Merito Sportivo promuove il convegno "Lo Sport abbatte i muri", in programma giovedì 11 novembre alle 17, in sala Ajace, in città.

Di alto livello il parterre dei relatori che siederanno al tavolo allestito dal sodalizio del presidente Giuliano Clinori. Protagonisti del dibattito, moderato da Claudio Bardini, saranno Stefano Lazzer, docente e delegato del Rettore per lo Sport per l'Università degli Studi di Udine, Marina Pittini, presidentessa della Fondazione Pietro Pittini che ha promosso il programma "+ Sport a Scuola", Maurizio Zorba, coordinatore delle scuole calcio d'élite regionali, Rosanna Menazzi ed Eros Scuz, della associazione udinese "Basket e non solo".

Il convegno, patrocinato dalla Regione Fvg, dal Comune di Udine, dal Coni del Friuli Venezia Giulia, dall'Università di Udine e dall'Ufficio Scolastico Regionale, rappresenta la volontà dell'ANSMeS friulana di valorizzare l'importanza dello Sport, inteso come veicolo di comunicazione e di integrazione sociale.

"Lo sport non guarda lo status sociale - spiega Giuliano Clinori -, il colore della pelle, la diversità sia fisica, sia mentale: riesce a superare delle barriere di cultura e di pensiero".

Il Convegno avrebbe dovuto tenersi già nel 2020, ma è stato rimandato a causa delle restrizioni legate alla pandemia.