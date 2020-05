'Monfalcone Eventi' presenta Loris Plet

Proseguono gli appuntamenti con le testimonianze in diretta sulla pagina Facebook Monfalcone Eventi del Comune: venerdì 29 maggio, alle 18.00, si parlerà della ripresa dell’attività sportiva nei club e in mare con Loris Plet, direttore generale dello Yacht Club Hannibal, ideatore e coordinatore del NARC (North Adriatic Rating Circuit), un circuito di regate d’altura che si sviluppa tra Chioggia – Lignano – Monfalcone – Trieste – Portorose e Pola, e co-organizzatore di Promomare con il Comune di Monfalcone. Dirigente sportivo da più di dieci anni, Loris Plet nel 2018 è stato riconosciuto dal Comune di Monfalcone come "Dirigente Sportivo dell’anno”. Campione Italiano Minialtura 2015, bronzo al Mondiale Altura 2017 e vice campione Italiano 2018.



La settimana successiva, due altri appuntamenti in programma, sempre alle 18.00: lunedì 1 giugno con Gian Carlo Blasini, vicepresidente Pro Loco Monfalcone e venerdì 5 giugno con il Maestro Dimitri Candoni, pianista e organista. Moderatrice Angela Del Prete, che cura la pagina “Monfalcone Eventi”.



La rassegna, promossa nell’ambito del progetto “La cultura ti fa compagnia”, vuole contribuire a ridare fiducia alla cittadinanza attraverso le parole di chi è pronto a ripartire, consapevole della propria esperienza e professionalità, affrontando con positività la fase 2 di riapertura delle attività.