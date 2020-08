'Orme in Cammino', partito il viaggio di Andrea Devicenzi

E’ partito oggi il cammino dell’atleta paralimpico Andrea Devicenzi che, da Grado, percorrerà 930 chilometri lungo la Via Postumia fino a Genova. Amputato alla gamba sinistra all'età di 17 anni, affronterà l’intero tracciato, a piedi, con la sua gamba e le sue insostituibili stampelle Katana.

Devicenzi non è nuovo a queste imprese; sempre a piedi ha percorso nel 2016 l’Inca Trail in Perù per raggiungere il sito archeologico più famoso del mondo, il Machu Picchu; nel 2018 la Via di Francesco dal Santuario De La Verna fino a Roma e, lo scorso anno, la Via Francigena del Nord di mille chilometri da Aosta a Roma.

Ma questa sarà un’occasione questa diversa dalle solite, visto il momento storico che stiamo vivendo. Devicenzi con la sua squadra documenterà l’eccellenze della sua Pianura Padana; dialogherà con le amministrazioni locali e darà voce alle persone che incontrerà in cammino.

Sensibile al mondo della disabilità, Devicenzi in collaborazione con Ncs Lab e La DueDue (che ha ideato e realizzato le sue stampelle Katana), realizzerà il primo studio scientifico di cinematica dedicato alle persone che utilizzano per vivere le stampelle, il tutto, grazie ai sensori che saanno posti su otto punti diversi nella parte superiore del corpo di Devicenzi.

Il cammino è supportato da numerosi partner a cui si sono aggiunti Padania Acque, grazie al Presidente Claudio Bodini, ed Hertz Italia con la concessione di un’auto della gamma Selezione Italia, utile per la logistica del cammino.

Nel pomeriggio avremo l’occasione di documentare la riserva naturale regionale della Foce dell’Isonzo a Grado dove sono presenti 20 esemplari di cavalli di razza Camargue, che ospiterà la partenza dell’impresa di Devicenzi. "Sarà un cammino ricco di incontri e con la responsabilità di documentare quanto la Pianura Padana può offrire a chi la visita. Tra tutti i viaggi fatti, complice questo periodo storico di Coronavirus, ritengo che sia il più completo che abbia mai realizzato. A differenza degli scorsi anni, sarò supportato in ogni tappa dal video maker Luca Giulio Rovelli e da Bianca Barandoni per la comunicazione, potendomi così concentrare interamente sullo sforzo fisico dell’impresa e contemporaneamente, attraverso foto e video, documentare ogni luogo, monumento, persona che incontrerò".

Sul sito www.andreadevicenzi.it nella sezione Orme in Cammino tutti i dettagli sulle tappe.

LA STORIA. Corre l’anno 1990: all’età di 17 anni, Andrea perde per sempre la gamba sinistra in sella alla sua moto in un incidente stradale. Coricato in un letto di ospedale per mesi e con una gamba in meno, prende il sopravvento nella sua vita la parola impossibile. E’ servito poi molto tempo, ma un passo alla volta (come a lui piace commentare), negli anni è riuscito più volte a sgretolare quel muro grazie alle numerose sfide vinte, ad alcune sconfitte ma soprattutto ai traguardi che ha raggiunto trasformando così la parola impossibile in I'm Possible…

Pratica sport dall’età di 5 anni: Judo, Calcio, Canoa, finchè nel 2007 entra nella sua vita una due ruote a pedale. Da li a poco parteciperà a gare internazionali per acquisire punti necessari per accedere alle Paralimpiadi di Londra 2012. Nel 2010, primo amputato di gamba della storia a riuscirci, conquisterà i 5.602 metri del “Kardlung La” in India, sulla strada carrozzabile più alta del mondo. Un’avventura che ha acceso in lui una nuova fiamma, una nuova passione verso i lunghi viaggi in cui scoprire se stessi, il silenzio, la condivisone, senza nessun avversario all’infuori di se stesso.

Nel 2012 indossa la maglia della Nazionale di Paratriathlon, con la quale raggiungerà le vette più alte del podio rappresentando la propria nazione per oltre anni.

Nel 2016 si riavvicina alle avventure estreme e vola in Perù. In sella alla bici percorrerà 1.200 chilometri in 11 giorni dalla Capitale Lima a Cusco e a piedi, sempre con le sue stampelle, in solitaria, l’Inka Trail per raggiungere il Machu Picchu.

Un’esperienza che lo segnerà nel profondo, tanto da legarlo in tutti questi ultimi anni al cammino, percependone gran valore umano. Nel 2018 percorrerà i 500 chilometri della Via di Francesco dal Santuario del La Verna fino a Roma mentre nel 2019, la Via Francigena, mille chilometri dalla Valle d’Aosta fino a Roma.

“Il cammino mi ha arricchito soprattutto grazie alla condivisione e alla conoscenza di altre storie. Ogni esistenza diventa un modello di resilienza per superare le difficoltà che la vita ci pone, e ora, in questo difficile 2020, sono pronto per un’altra sfida, targata Via Postumia".