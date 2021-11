'San Vendemiano ha grandi ambizioni, come noi'

Domani, alle 20.30, la Ueb Gesteco Cividale scenderà in campo a San Vendemiano nell’ottava d’andata del girone B di serie B: arbitri Matteo Sironi di Sesto San Giovanni (Milano) e Riccardo Spinello di Marnate (Varese).

"Il campo di San Vendemiano è difficile da espugnare per tutti e la società veneta, da anni, sta facendo le cose per bene", commenta coach Stefano Pillastrini. "Ha grandi ambizioni come noi. Sarà una partita tosta e complicata che cercheremo di fare nostra mettendoci tutto quello che avremo. Sappiamo anche che saremo seguiti da numerosi tifosi, motivo in più per disputare una partita all'altezza".

"E’ un big-match. Abbiamo grande rispetto per San Vendemiano che reputiamo una delle squadre più forti del nostro girone e in generale del campionato", sono le parole del presidente Davide Micalich. "Vediamo a che punto siamo, vediamo in che condizioni ci presenteremo a questo appuntamento che vale per la classifica perché bisogna cominciare a fare dei ragionamenti in ottica finale del girone d’andata. Quindi, siamo molto curiosi e non vediamo l’ora di affrontare questa partita con la consapevolezza comunque che andremo a giocarcela. Sono certo che la squadra sarà all’altezza della situazione".

Media - La gara di domani verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 20.25 su LNP Pass, mentre la differita andrà in onda alle 23 su Telefriuli (canali 11 e 511 HD) e www.telefriuli.it.